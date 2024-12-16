85 ألف زائر لمعرض «بيج 5 جلوبل».. و75 % زيادة بالحضور الدولي

اختتمت النسخة الخامسة والأربعون من معرض «بيج 5 جلوبل / Big 5 Global»، التي أقيمت بنجاح غير مسبوق في مركز دبي التجاري العالمي بين 26 و29 نوفمبر الماضي. وبدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات استقبل الحدث 85 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، ما يمثل علامة فارقة في مشهد البناء والتطوير الحضري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

والزيادة الضخمة في الحضور الدولي بنسبة 75% على أساس سنوي عززت سمعة الحدث باعتباره نقطة التقاء مثالية لقطاعي البناء والتطوير الحضري. وفي حديثها عن النسخة الخامسة والأربعين الناجحة، قالت جوسين هيمانز، نائبة الرئيس الأول في الشركة المنظمة دي إم جي إيفنتس: «يؤكد النمو الهائل في المشاركة الدولية القيمة التي يقدمها معرض Big 5 Global لأصحاب المصلحة من نحو 165 دولة.

ويسلط هذا الإنجاز الباهر الضوء على الدور الحاسم للحدث في دفع التعاون بينما تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا طفرة بناء غير مسبوقة».

وهذا العام، استقبل معرض Big 5 Global أكثر من 25 جناحاً وطنياً، ما أتاح تقديم عروض غنية للإبداع والتكنولوجيا والخبرة من جميع أنحاء العالم. فالأجنحة الوطنية من ألمانيا والهند وإيطاليا وتركيا والمملكة العربية السعودية والصين والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، سلطت الضوء على الابتكار والخبرة العالمية وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة ونمو الأعمال لدفع الشراكات المؤثرة.

وأكد خالد البيات، الرئيس التنفيذي للنمو في «تمكين»، تأثير المعرض على الشركات البحرينية إذ قال: «حققت مشاركة الشركات البحرينية في معرض Big 5 Global نجاحاً كبيراً من حيث مستوى التواصل وتبادل المعرفة والشراكات المبرمة داخل صناعة البناء المتنامية. وهذا دليل على جودة وإمكانات الشركات البحرينية للنمو والتوسع، والتنافس ليس فقط محلياً ولكن أيضاً على نطاق إقليمي وعالمي».

وأشار كوستاس فراجكوجيانيس، نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والانفتاح اليوناني، إلى الحضور الكبير لليونان في المعرض، قائلاً: «أتيحت لي الفرصة للقيام بجولة في معرض Big 5 Global، حيث كان هناك أكثر من 40 من أهم شركات البناء في اليونان وثماني شركات ناشئة، حيث عرضوا حلولاً وخدمات مبتكرة لمراحل رئيسية من البناء.

وأعرب العارضون عن حماسهم لمعرض Big 5 Global، معتبرين إياه بوابة بين الشرق والغرب وأرضاً خصبة لخلق التعاون وتوسيع الأعمال وتحقيق النجاح. وأتقدم بالتهنئة الحارة إلى مؤسسة إنتربرايز جريس وسفارة اليونان في الإمارات العربية المتحدة على تنظيمهما الممتاز للمشاركة اليونانية في الحدث».

التطلع للعام 2025

مع توسع المعرض، يتزايد الترقب لنسخة العام المقبل، المقرر عقدها من 24 إلى 27 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. وفي تعليقها على مستقبل الحدث، اختتمت هيمانز حديثها قائلة: «نحن متحمسون للبناء على النجاح الذي حققناه هذا العام من خلال تسهيل أنشطة وشراكات تجارية أكبر. فترقبوا بعض الإعلانات المثيرة بينما نستعد لإصدار آخر استثنائي من المعرض».