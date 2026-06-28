الذكاء الاصطناعي يعزز المشهد الاستثماري في عجمان

في خطوة تعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً للابتكار والتحول الرقمي، وتعزز جاذبية إمارة عجمان للاستثمارات النوعية في قطاع التكنولوجيا، شهدت الشيخة وفاء بنت حميد المعلا افتتاح RA ستور للإلكترونيات، الذي يُعد من أوائل المراكز المتخصصة في تقديم حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر توفير أحدث الأجهزة الذكية والحلول التقنية المبتكرة التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، ضمن بيئة تقنية متكاملة تجمع بين التطبيقات الخدمية والترفيهية، وأكد مؤسسو المول أن حضور الشيخة وفاء بنت حميد المعلا يمثل دعماً مهماً للمشاريع الوطنية والمبادرات المحلية ذات الطابع الابتكاري، ويسهم في ترسيخ بيئة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال في دولة الإمارات.

يأتي إطلاق المركز الجديد في وقت يشهد فيه سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في دولة الإمارات زخماً قوياً مدفوعاً بزيادة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأجهزة القابلة للارتداء، إلى جانب الطفرة العمرانية والسكانية التي تشهدها إمارة عجمان، والتي باتت تستقطب شريحة واسعة من المستهلكين الباحثين عن خيارات تقنية متكاملة تحت سقف واحد.

ويضم المول الجديد، الذي تم تصميمه وفق أحدث المعايير الهندسية للمراكز المتخصصة، سلسلة من العلامات التجارية الكبرى ومنصات العرض التفاعلية التي تغطي قطاعات الهواتف الذكية، وأجهزة الحوسبة المتقدمة، والأنظمة الصوتية، والأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة. كما يتميز المركز الجديد بدمج تجربة التسوق الواقعي بالحلول الرقمية عبر منصته الإلكترونية الذكية لتلبية متطلبات الجيل الجديد من المتسوقين.

وأكدت الزيارة أهمية دعم المشاريع النوعية التي تواكب توجهات الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتسهم في ترسيخ اقتصاد المعرفة وتعزيز مكانة الإمارات وجهة رائدة للتكنولوجيا والاستثمار، من خلال تشجيع المبادرات التي توظف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من رجال الأعمال، والمستثمرين، والإعلاميين، في دلالة على الاهتمام المتزايد بالمشاريع التقنية والاستثمارية التي تفتح آفاقاً جديدة للشراكات الاستراتيجية، وتعزز نمو الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار.

واختتمت الزيارة بجولة في أرجاء المول، اطلعت خلالها الشيخة وفاء بنت حميد المعلا على أحدث التقنيات والمنتجات الذكية، مشيدة بالمستوى المتقدم للمشروع وما يقدمه من حلول مبتكرة تعكس طموحات الشباب الإماراتي، وتنسجم مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ ريادتها العالمية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي.