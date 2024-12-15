دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تستعرض الخطط المستقبلية مع شركائها

نظّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اللقاء الدوري الثاني لعام 2024 مع الشركاء، حيث استعرضت معهم أبرز المبادرات والحملات التسويقية والترويجية التي تركز على التعاون المشترك، كما سلّطت الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه السياحة والفعاليات والقطاعات المرتبطة بهما في تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

واستقطب اللقاء، الذي عُقد في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، أكثر من 1300 من المدراء التنفيذيين والخبراء والمهنيين في العديد من القطاعات بما فيها السياحة، والفنادق، ومناطق الجذب السياحي، وأماكن استضافة الأحداث، إلى جانب منظمي الرحلات، وشركات الطيران، وغيرها من الجهات الحكومية.

وأكد معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الأثر الإيجابي للشراكة الراسخة والمتنامية بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دبي، ودفع قطاعها السياحي إلى مرحلة جديدة تواصل فيها الإمارة استحدث معايير ومفاهيم جديدة للتميز في مجال الضيافة، منوهاً بدور الشركاء في تقديم الحلول والخدمات المبتكرة التي من شأنها زيادة جاذبية دبي للسائح من مختلف أنحاء العالم، في الوقت الذي تتضافر فيه جهود القطاعين في تعزيز مكانة دبي العالمية كأفضل مدينة للعيش والعمل الزيارة.

وتم خلال اللقاء استعراض الأداء المميز لقطاع السياحة ومؤشرات الضيافة، حيث استضافت دبي 14.96 مليون زائر دولي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ازدادت السعة الفندقية إلى 152532 غرفة مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وكذلك ارتفعت مؤشرات كل من متوسط الإشغال، وعدد الغرف المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، ومتوسط العائدات من الغرف المتوفرة.

واطّلع المشاركون على أبرز الحملات والمبادرات التسويقية التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مؤخراً، بالتعاون مع الشركاء، فضلاً عن المشاريع الرئيسية التي تعد بمثابة محرّكات لمواصلة النمو في قطاع السياحة، بما في ذلك الرحلات البحرية واليخوت، وحفلات الزفاف، وفنون الطهي، والاستدامة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري إن قطاع السياحة في دبي يواصل نموه واكتساب المزيد من الزخم في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذ رؤيتها الطموحة، وكذلك استثمار الشراكة الاستراتيجية القوية بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تطويره والارتقاء به إلى مستويات متقدمة، مع الحرص على تقديم تجارب استثنائية لزوار دبي بما يمكّننا من المحافظة على المعدلات المرتفعة التي نحقّقها في مختلف مؤشرات الضيافة، وبالتالي تقديم مساهمات مهمة وحيوية للوصول إلى المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف أن قطاع السياحة الحيوي في دبي تمكن من مواصلة نموه على الرغم من التحديات والعوامل الخارجية المؤثرة على سوق السفر العالمي، إذ أننا نعمل بشكل جماعي وضمن فريق واحد لزيادة حصتنا في السوق، ونبتكر ونبدع لنبقى في الصدارة".

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن النجاح الذي حققته قطاعات السياحة والتجزئة والفعاليات في دبي خلال العام 2024 يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 مشيرا إلى أن دبي حققت خلال هذا العام إنجازات استثنائية مثل تحدي دبي للياقة، وإطلاق الدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق معربا عن تفاؤله بمواصلة دبي تحقيق النمو في العام 2025، وتعزيز جاذبيتها كوجهة رئيسية قادرة على تقديم تجارب استثنائية لسكانها وزوارها.

واستعرض اللقاء الجهود والمبادرات الترويجية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على الصعيد الدولي، والتي تنطلق عبر 36 من مكاتب الدائرة تغطي أكثر من 60 دولة حول العالم حيث تواصل الدائرة توثيق علاقاتها مع أكثر من 3000 من الشركاء في قطاع السفر، بما في ذلك 270 من الشركاء الحاليين أو المحتملين ممن سيتم التعاقد معهم قريباً كما أجرت الدائرة أكثر من 45 جولة تعريفية وورشة عمل دولية لهذا العام.

وركز اللقاء على التأثير الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة، حيث تجاوزت المشاركات على صفحات التواصل الاجتماعي لموقع "زوروا دبي" عبر منصات ولغات متعددة 290 مليون مشاركة، وكذلك وصلت المشاركات عبر صفحات الشركاء الاستراتيجيين إلى 375 مليون مشاركة، فيما سجلت مشاركات قادة الرأي المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 104 ملايين مشاركة خلال النصف الثاني من العام الحالي فقط.

كما وسّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي آفاق التواصل مع الجمهور المحلي والعالمي من خلال مبادرات مبتكرة، شملت إطلاق قناة "زوروا دبي" على تطبيق واتساب باللغة العربية، وموقع (Dubai,Always) للألعاب الإلكترونية، وبودكاست باللغة الصينية حقق إقبالاً واسعاً تجاوز مليون دقيقة مسجلة من المستمعين.

وتعرف الحضور في اللقاء الدوري على حملات "Dubai - What’s Not To Love" ، وDubai: A Whole New You وحملة "Dubai: Who’s Ready?" على منصة نيتفلكس.

وفي إطار تعزيز جاذبية دبي لدى جمهور الشباب في منطقة الخليج العربي، أطلقت الدائرة حملة This Calls For Dubai Yabeelha Dubai وشكّلت أحدث حملاتها العالمية بعنوان "من زارها، عرف سحرها"، فرصة للعائلات من مختلف الثقافات في دبي لمشاركة تجاربهم في المدينة بلغاتهم الأم، لتشجيع أبناء بلدانهم على زيارة المدينة وتجربة ما تقدمه.

وتطرق اللقاء إلى نجاح الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة، مع تقديم تفاصيل حول نجاح هذه المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في استقطاب عدد قياسي من المشاركين بلغ 2.7 مليون مشارك.

ومع انطلاق فعاليات مهرجان دبي للتسوق، تم إطلاع الحضور على الخطط والفعاليات الخاصة بالدورة الثلاثين للمهرجان، وتقديم لمحة شاملة عن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة لعام 2025، مثل حملة "رمضان في دبي"، واحتفالات "العيد في دبي"، و"مفاجآت صيف دبي"، و"موسم دبي للموضة"، و"مهرجان دبي للمفروشات"، إضافة إلى حملات مثل "التخفيضات الإلكترونية الكبرى"، و"ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى".