دبي تبني نموذجاً عالمياً للنمو والتنويع الاقتصادي

اقتصاد دبي يجذب الشركات العالمية بالحوافز الضريبية وسهولة تأسيس الأعمال

الإمارة تتميز بمطارات عالمية وموانئ استراتيجية وبنية تحتية متقدمة داعمة للنمو

تواصل مدينة دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية المفضلة للشركات متعددة الجنسية ورواد الأعمال، مدعومة بمزيج فريد من الاستقرار الاقتصادي والرؤية الحكومية طويلة المدى والفرص الاستثمارية المتنوعة، ما يجعلها نقطة جذب رئيسة في خريطة الاقتصاد العالمي الحديث.

ووفق ما أورده موقع «meer»، فإن السبب الرئيس وراء توجه الشركات الكبرى والناشئة إلى دبي يعود إلى قدرتها على توفير بيئة أعمال نادرة تجمع بين الفرص عالية النمو والاستقرار السياسي والتنظيمي، في وقت تعاني فيه العديد من الاقتصادات العالمية من تقلبات سياسية وتعقيدات تنظيمية وتباطؤ اقتصادي.

ويبرز القطاع العقاري في دبي كأحد أهم محركات جذب الاستثمارات، حيث يتميز بنشاط قوي وعوائد مرتفعة، خصوصاً في مشاريع «العقارات على المخطط» التي تطرح بأسعار تنافسية قبل اكتمالها، لتشهد ارتفاعاً ملحوظاً في القيمة بعد التسليم، ما يعزز شهية المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

كما تستفيد الإمارة من بيئة تنظيمية مرنة تعتمد على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية، إلى جانب نظام ضريبي تنافسي يشمل ضرائب منخفضة على الشركات، وانعدام ضريبة الدخل الشخصي، إضافة إلى حوافز خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز جاذبية دبي وجهة عالمية للأعمال.

وتلعب البنية التحتية المتقدمة دوراً محورياً في دعم هذا النمو، حيث تضم دبي شبكات طرق حديثة، ومطارات عالمية مثل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب موانئ استراتيجية مثل ميناء جبل علي وميناء راشد، ما يرسخ موقعها مركزاً لوجستياً وتجارياً يربط بين أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا.

كما يعزز الاستقرار السياسي والأمني من ثقة المستثمرين، في ظل نظام قضائي قوي وانخفاض معدلات الجريمة، ما يوفر بيئة أعمال مستقرة وموثوقة للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق آمنة وقابلة للتوسع طويل الأمد.

ويستفيد الاقتصاد الإماراتي من موقع جغرافي استراتيجي يتيح الوصول إلى أكثر من ملياري مستهلك، ما يجعل الدولة بوابة رئيسية للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وفي سياق دعم الكفاءات العالمية، توفر الدولة منظومة مرنة لتأشيرات الإقامة والعمل، تشمل التأشيرات المرتبطة بالعمل، وتأشيرات المناطق الحرة، إضافة إلى برامج حديثة مثل «التأشيرة الخضراء» و«الإقامة الذهبية» التي تستهدف استقطاب الكفاءات ورواد الأعمال والمستثمرين.

وعلى مستوى الرؤية المستقبلية، تواصل الدولة تنفيذ استراتيجيات تنموية كبرى، من بينها استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية، في وقت استقبلت فيه أبوظبي نحو 24 مليون زائر خلال عام 2023، ما يعكس قوة القطاع السياحي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

ويؤكد التقرير أن اقتصاد الدولة لم يعد يعتمد على النفط فقط، بل يتجه بقوة نحو تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وأبحاث الفضاء، والرعاية الصحية، ضمن استراتيجية طويلة المدى لبناء اقتصاد معرفي متقدم.

ومع استمرار ضخ الاستثمارات الحكومية في مجالات البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة، تتحول دبي إلى منصة عالمية متكاملة تجمع بين رأس المال والابتكار والبنية التحتية، ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات تنافسية وجاذبية للأعمال في الاقتصاد العالمي الحديث.