الإمارات وأمريكا تعززان شراكتهما في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

ترأس معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في النسخة الثانية من قمة " Pax Silica" ، التي عُقدت في واشنطن العاصمة، وجمعت الدول الشريكة وكبرى شركات التكنولوجيا بهدف تعزيز سلاسل الإمداد الموثوقة للذكاء الاصطناعي وتطوير بنية تحتية آمنة.

وضم وفد الدولة سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب ممثلين عن نخبة من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع التكنولوجيا، من بينها "G42 وCore42 وMGX"، بالإضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "TDRA" وعكست هذه المشاركة منظومة الذكاء الاصطناعي الرائدة في الدولة، ورسخت مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي موثوق في تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤولة.

وخلال أعمال القمة، انضمت دولة الإمارات إلى 35 دولة في البيان المشترك بشأن فرص الذكاء الاصطناعي، بما يؤكد التزام الدولة المستمر بالإسهام في بناء منظومة عالمية موثوقة وشاملة للذكاء الاصطناعي، ترتكز على الابتكار، وسلاسل الإمداد الآمنة، والبنية التحتية المرنة.

وتواصل دولة الإمارات التزامها بالعمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين لتعزيز الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي بما يعزز الابتكار، ويرسخ الثقة، ويحقق منافع اقتصادية وتنموية مستدامة للمجتمعات حول العالم.

وتضمنت مشاركة دولة الإمارات عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في "Pax Silica"، وهي: قطر، وفنلندا، والهند، وإسرائيل، والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية، والنرويج، والفلبين، وكوستاريكا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وذلك لبحث آفاق التعاون وتوسيع الشراكة في إطار مبادرة "Pax Silica".

وقال معالي سعيد الهاجري: تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة شراكةً إستراتيجية راسخة تقوم على رؤية مشتركة وتطلعات مستقبلية رائدة، وتمثل مبادرة "Pax Silica" إطاراً عمليا يترجم هذا الطموح إلى واقع مؤسسي وتفخر دولة الإمارات بأنها كانت من أوائل دول الخليج العربي التي انضمت إلى هذه المبادرة، وتؤكد التزامها الكامل بدعم نجاحها من خلال الاستثمار، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وتعزيز الثقة التي رسختها أكثر من خمسين عاماً من الشراكة مع الولايات المتحدة.