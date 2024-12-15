سلطان بن سليم يفتتح المقر الرئيسي الجديد لمؤسسة "الموانئ والجمارك"

افتتح سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المقر الرئيسي الجديد لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في مدينة دبي الملاحية، والذي روعي فيه تطبيق المواصفات القياسية خلال عمليات التصميم والبناء وفقاً لمعايير “لييد -LEED” الذهبية الأعلى عالمياً للمباني الخضراء والمعترف بها من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء “USGBC”.

ورُوعي في نظام المبنى المصمم وفق أرقى المعايير الخضراء أن يخدم في تحسين جودة البيئة الداخلية وخفض استهلاك المياه، وتحسين كفاءة الطاقة فيما يتسع المقر الجديد لأكثر من 1500 موظف، ويوفر مرافق حديثة تلبي احتياجات أكثر من 300 متعامل وزائر يومياً، إلى جانب تخصيص مبنى مستقل لمواقف السيارات بطاقة استيعابية تتجاوز 700 موقف.

حضر الافتتاح ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الدكتور عبدالله بو سناد، مدير عام جمارك دبي، وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة والشركاء الاستراتيجيين.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سلطان بن سليم أن المقر الجديد يمثل علامة فارقة في مسيرة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التي بدأت عام 1886 بتأسيس دائرة الفرضة “أم الدوائر” لإدارة الشؤون التجارية والجمركية في دبي، وقال " يُعد هذا المقر نموذجاً للابتكار والاستدامة، وصُمم ليحقق أفضل معايير كفاءة الطاقة والبيئة ليكون بيئة عمل مثالية تجمع بين توفير سبل الراحة والرفاهية للموظفين وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات للمتعاملين".

وأشار إلى أن المقر الجديد يعتبر أيقونة معمارية جديدة تنبض بالحياة في ميناء راشد بدبي؛ أحد أهم وأقدم الموانئ في دبي بتصميمه الحديث والمبتكر.

وأضاف " حرصنا منذ البداية على أن يكون هذا المقر رمزاً للتطور، يُجسّد رؤيتنا المستقبلية في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، ويعكس القيم الجوهرية للمؤسسة".

من جانبه، أكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن افتتاح المقر الجديد يعتبر إضافة مهمة ونقطة انطلاق نحو مزيد من الإنجازات التي تعزز من مكانة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على المستويين المحلي والعالمي، موكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق رؤية المؤسسة نحو التحوّل الرقمي والتميز المؤسسي، ومثمناً الجهود الكبيرة التي بُذلت لإنجاز المشروع في الموعد المحدد.

وعقب الافتتاح، تفقّد سلطان بن سليم وقيادات المؤسسة مختلف المرافق والأقسام التي يشملها المقر الجديد وتتضمن المتحف، والمكتبة، ومجلس السعادة، وقاعة الابتكار، ومكاتب الموظفين.