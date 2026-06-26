دبي الجنوب تواصل جذب المشاريع الجديدة

تعزز منطقة دبي الجنوب مكانتها كواحدة من أسرع المناطق العقارية نمواً في دبي، بدعم من خطط تطوير مطار آل مكتوم الدولي، حيث تسير أعمال المرحلة الأولى لتوسعة المطار وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأعلنت شركة «زويا للتطوير العقاري» بدء الأعمال الإنشائية في مشروع «كاليسي» السكني، البالغة قيمته 80 مليون درهم، بعد 30 يوماً فقط من إطلاقه، في خطوة تعكس الزخم الاستثماري الذي تشهده المنطقة، مدفوعاً بتوسع البنية التحتية ومطار آل مكتوم الدولي والطلب المتزايد على الوحدات السكنية، على أن يتم تسليمه خلال الربع الثالث من عام 2027.

تطور عقاري

وأعلنت الشركة انطلاق أعمال البناء في مشروع «كاليسي» بمنطقة دبي الجنوب، لتؤكد تسارع وتيرة التطوير العقاري في واحدة من أبرز مناطق النمو المستقبلية في الإمارة، حيث تنتقل المشاريع من مراحل الإطلاق إلى التنفيذ خلال فترات زمنية قياسية.

ويعكس المشروع، الذي تبلغ قيمته 80 مليون درهم، استمرار جاذبية دبي الجنوب للمطورين والمستثمرين، في ظل الاستثمارات الحكومية المتواصلة في البنية التحتية، وخطط توسعة مطار آل مكتوم الدولي، وتعزيز الربط مع مدينة إكسبو دبي والمراكز الاقتصادية الرئيسية، ما يدعم الطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية في المنطقة.

ويقع المشروع على بعد نحو 10 دقائق من مطار آل مكتوم الدولي و15 دقيقة من مدينة إكسبو دبي.

وأكد شعيب خان، الرئيس التنفيذي لشركة «زويا للتطوير العقاري»، أن بدء الإنشاءات بعد شهر واحد فقط من إطلاق المشروع يعكس التزام الشركة بسرعة التنفيذ وتحويل الخطط إلى إنجازات فعلية، مشيراً إلى أن دبي الجنوب تشهد نمواً متسارعاً في الطلب على المشاريع السكنية ذات الجودة العالية.

وقال خان: «يمثل بدء أعمال الإنشاءات في مشروع كاليسي التزامنا الراسخ بتحويل الوعود إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. لقد حرصنا منذ البداية على تبني نهج يرتكز على التنفيذ السريع، وهو ما نجحنا في تحقيقه بمشروع ميورا، ونتطلع إلى تكرار هذا النجاح في مشروع كاليسي».

وأضاف أن الالتزام بسرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة ومواعيد التسليم المحددة يعد من أهم العوامل التي تعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها رغم المتغيرات التي يشهدها السوق.