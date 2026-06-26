الدار تبيع وحدات "ذا أوركيدز" بمبيعات تتجاوز 680 مليون درهم

أعلنت الدار، الجمعة، عن بيع كامل منازل التاون هاوس " في "ذا أوركيدز" ضمن "ياس إيكرز"، محققة مبيعات تجاوزت 680 مليون درهم.

ويؤكد هذا الأداء القوي استمرار الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة في جزيرة ياس، ويعزز مكانة "ياس إيكرز" ضمن أبرز المجمعات السكنية في أبوظبي.

وشكّل المواطنون نسبة 54% من المشترين، بينما استحوذ المقيمون والمشترون الدوليون على 46% من إجمالي المبيعات، مع طلب قوي من العملاء القادمين من الهند والمملكة المتحدة والصين.

كما بلغت نسبة العملاء الذين يشترون من الدار للمرة الأولى 73% من إجمالي المشترين.

ويمثل أداء المبيعات القوي لمشروع "ذا أوركيدز" امتداداً لتحول جزيرة ياس إلى وجهة سكنية متكاملة، مدعومة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية ووجهات الترفيه عالمية المستوى.

وعقب بيع كامل وحدات التاون هاوس، ستطرح الدار قريباً مجموعة محدودة من 20 فيلا، لتمنح العائلات فرصة تملّك فيلا ضمن عددٍ محدود من الوحدات.

ويعتبر "ياس إيكرز" اليوم وجهة سكنية متكاملة بفضل مرافقه عالية الجودة وأسلوب الحياة العائلي الذي يقدمه.