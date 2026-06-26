الاتحاد للشحن تطلق أكاديمية طيران للتدريب في قطاع الشحن الجوي

كشفت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، عن إطلاق مركز التميز (Excellence Hub)، أول أكاديمية للتدريب اللوجستي تطلقها شركة طيران في قطاع الشحن الجوي.

وتم تأسيس هذا المركز لضمان اتساق المعايير التشغيلية، ومعايير السلامة، والامتثال عبر شبكة الشركاء العالميين للاتحاد للشحن. ومن خلال نشر المعرفة الموحدة، تهدف هذه المنصة إلى حماية جودة الخدمة في كل نقطة اتصال، وتعزيز إدارة المخاطر، وضمان التوافق التشغيلي عبر شبكة الاتحاد للشحن العالمية، ما يحافظ على موثوقية وثقة العملاء التي تميز معايير خدمة الناقلة.

وتقدم المنصة، التي تستهدف ممثلي الاتحاد للشحن وأصحاب المصلحة والشركاء والعملاء ومتخصصي الشحن الجوي حول العالم، برامج تدريبية مخصصة تهدف إلى تعزيز مستويات التفاعل والتعاون من خلال التطوير الموجه للمهارات. كما يغطي المنهج التدريبي معايير التشغيل الخاصة بالاتحاد للشحن، وإطار عمل المنتجات والخدمات، ومحاور السلامة والامتثال المتوافقة مع اللوائح الدولية، إلى جانب برامج معتمدة في القطاع جرى تطويرها بالشراكة مع مؤسسات وهيئات أكاديمية مرموقة.

وتدعم الأكاديمية التابعة للاتحاد للشحن التطوير المستمر من خلال تقنيات التعلم القائم على الذكاء الاصطناعي، والتي توفر تقييمات مخصصة وتحليلات فورية لتتبع الأداء. علاوة على ذلك، يضمن تصميمه المبتكر المتوافق أولاً مع الهواتف المحمولة إمكانية الوصول إلى هذا الدعم من أي مكان وفي أي وقت، ما يرسخ مكانة «مركز التميز» كمرجع عالمي حقيقي للتطوير المهني في قطاع الشحن الجوي.

خطوة مهمة

وقال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن في الاتحاد للطيران: «باعتبارها أول أكاديمية للتدريب اللوجستي تؤسسها شركة طيران، فإنها تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في نهجنا تجاه إدارة المعرفة، وتطوير القدرات، والارتقاء بجودة الخدمات عبر شبكتنا العالمية. ومن خلال الجمع بين الخبرة التشغيلية، والمعرفة بالقطاع، ومسارات التعلم المعتمدة في منصة واحدة، سيسهم «Excellence Hub» في رفع معايير الكفاءة والقدرات عبر منظومة الشحن الجوي العالمية».

وقالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تلتزم الاتحاد للطيران بالاستثمار المستدام في الكوادر البشرية، ويأتي إطلاق «Etihad Cargo Excellence Hub» تجسيداً راسخاً لهذا الالتزام. ومن خلال توفير فرص تعليمية يسهل الوصول إليها ومنصة مخصصة لتبادل المعرفة، تهدف الاتحاد للشحن إلى تعزيز قدرات وكفاءات الجيل الجديد من المنضمين إلى قطاع الشحن الجوي، فضلاً عن دعم مسيرة المتخصصين الحاليين فيه. وسيسهم هذا المركز في دفع عجلة التطوير المهني، وترسيخ التميز التشغيلي، والارتقاء بخدمة العملاء والكفاءة التشغيلية».

ويأتي المشروع كجزء من التزام الاتحاد للشحن الأوسع نطاقاً بمبادئ السلامة، والامتثال، والتميز التشغيلي، فضلاً عن تطوير كفاءات القوى العاملة.