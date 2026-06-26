علي الخوري عضواً بالمجلس الاستشاري لميناء هاينان الصيني

تم اختيار المستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، عضواً في المجلس الاستشاري الدولي لميناء هاينان للتجارة الحرة في جمهورية الصين الشعبية، بدعوة رسمية من حكومة مقاطعة هاينان والقيادة المحلية للحزب الشيوعي الصيني.

وجاء الإعلان عن عضوية الدكتور الخوري، خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في مقاطعة هاينان الصينية بحضور معالي فنغ فِي، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة هاينان، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الدولية والعالمية المشاركة في عضوية المجلس.

ويعد المجلس الاستشاري الدولي لميناء هاينان للتجارة الحرة، منصة استشارية دولية رفيعة المستوى تضم 61 عضواً من كبار قادة الأعمال وصناع القرار والخبراء الدوليين، يمثلون قطاعات المال والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والطيران والخدمات اللوجستية والاستشارات الدولية والغرف التجارية والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والسياسات العامة. ويتولى المجلس تقديم الرؤى والتوصيات الإستراتيجية الداعمة لتطوير ميناء هاينان للتجارة الحرة وترسيخ مكانته مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار.

وجاء اختيار الدكتور الخوري تقديراً لخبراته وإسهاماته في مجالات الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية والسياسات التقنية والتعاون الدولي، إلى جانب دوره في دعم مبادرات التحول الرقمي والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وعقب مراسم الإعلان، عقد المجلس اجتماعه الأول بحضور أعضاء المجلس من القيادات الدولية وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية والمنظمات الدولية.

وخلال جلسات الاجتماع، تحدث الدكتور الخوري ضمن المحور الخامس المخصص للتمكين العلمي والتكنولوجي، حيث أكد أهمية توظيف التقنيات الرقمية في تطوير منظومة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن بناء بيئات تجارية قائمة على البيانات الموثوقة والتكامل الرقمي من شأنه دعم كفاءة التجارة والاستثمار وتسهيل حركة الأعمال عبر الحدود. ودعا إلى توسيع مجالات التعاون الرقمي بين ميناء هاينان للتجارة الحرة والدول العربية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية.