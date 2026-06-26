غرفة أبوظبي تطلق مبادرة «ربط المشتريات»

أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مبادرة «ربط المشتريات» بهدف تمكين الشركات من الاستعداد المبكر لفرص المشتريات والتوريد المستقبلية لدى كبرى المؤسسات والجهات في الإمارة، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من هذه الفرص بما يدعم نمو أعمالها ويسهم في تعزيز تنافسية القطاع الخاص.

وجاء إطلاق المبادرة خلال فعالية للغرفة بمشاركة نخبة من المؤسسات الرائدة في أبوظبي، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص لتأكيد التزام الغرفة بتعزيز التواصل بين مكونات مجتمع الأعمال وتوفير منصة لتمكين الشركات من التعرف على الفرص المستقبلية والاستفادة منها.

جمعت الفعالية نخبة من المؤسسات من بينها الاتحاد للطيران، و e& الإمارات، ومجموعة أدنوك. وأكد علي المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، أن تعزيز جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المستقبلية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الغرفة في دعم نمو القطاع الخاص.