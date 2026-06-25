«الفطيم دي سي للطيران» توسّع أسطولها بطائرة «إيرباص إيه سي جي 318 إيليت +» فائقة الفخامة

أعلنت «الفطيم دي سي للطيران»، المتخصصة في خدمات طيران رجال الأعمال بالشرق الأوسط، عن توسيع أسطولها بإضافة طائرة التأجير الفاخرة «إيرباص ACJ318 Elite+» المُدارة بالكامل، على أن تدخل الخدمة بنهاية يونيو 2026، ضمن منشآتها في مطار آل مكتوم الدولي بمنطقة دبي الجنوب.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع طيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، إذ أظهرت بيانات «JETNET» و«WINGX» تسجيل نمو سنوي بلغ 7.7% في عام 2025، ما يعزز مكانة المنطقة كإحدى أسرع أسواق الطيران الخاص توسعاً عالمياً.

كما تشهد أنماط الطلب تحولاً واضحاً نحو الطائرات ذات المقصورات الكبيرة القادرة على تنفيذ رحلات طويلة دون توقف، مدفوعة بزيادة احتياجات مكاتب العائلات الثرية والجهات الحكومية والمديرين التنفيذيين للمرونة والخصوصية. ووفق بيانات القطاع، ارتفع الطلب الإقليمي على الرحلات طويلة وفائقة المدى بنحو 20% خلال السنوات الثماني الماضية، في حين بات أكثر من 60% من العملاء يفضلون الرحلات المباشرة.

وتوفر الطائرة الجديدة قدرات تشغيلية تتيح رحلات مباشرة بين دبي ومدن رئيسة مثل لندن وسنغافورة، مع مقصورة فاخرة توصف بـ«الشقة الطائرة» تتسع لنحو 19 راكباً، مجهزة بمساحات للاجتماعات والاسترخاء وجناح خاص للنوم أو العمل.

وقال هولجر أوستهايمر، المدير العام للشركة، إن إضافة الطائرة تعزز إرث المجموعة في تشغيل طائرات ACJ لأكثر من 25 عاماً، وتدعم قدرتها على تقديم رحلات طويلة المدى تجمع بين الخصوصية والراحة العالية.

وتدير الشركة عمليات الصيانة داخلياً في مركزها بدبي الجنوب، مع سجل سلامة يتجاوز 40 ألف ساعة طيران دون حوادث، ما يعزز مكانتها بوصفها مشغلاً رئيساً في قطاع طيران الأعمال الإقليمي.