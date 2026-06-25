«لوتس» العالمية تتوسع في الإمارات عبر شراكة مع «AGMC»

أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي (AGMC)، التابع لمجموعة البطحاء، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «لوتس للسيارات» ليصبح الموزع الرسمي لعلامة لوتس في دولة الإمارات، في خطوة تعزز حضور العلامة البريطانية في أحد أبرز أسواق السيارات الفاخرة بالمنطقة.

وبموجب الاتفاقية، سيتولى AGMC إدارة عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع وتجربة العملاء لعلامة لوتس في مختلف إمارات الدولة، مع خطط لافتتاح ثلاث منشآت جديدة في أبوظبي ودبي والشارقة، إلى جانب مركزين لخدمات ما بعد البيع في أبوظبي ودبي، بما يدعم توسع العلامة ويعزز قربها من العملاء.

وقال الدكتور أندرياس شاف، مدير مجموعة البطحاء: إن لوتس تُعد واحدة من أكثر الأسماء تأثيراً في تاريخ صناعة السيارات، مشيراً إلى أن انضمامها إلى محفظة AGMC يمثل بداية فصل جديد من التعاون القائم على الابتكار والتميّز في تجربة العملاء، مؤكداً أن دولة الإمارات تُعد من أكثر الأسواق تطوراً في قطاع السيارات الفاخرة.

وأضاف شاف أن دور AGMC لا يقتصر على التوزيع فقط، بل يمتد إلى بناء العلامات التجارية وتقديم تجارب استثنائية للعملاء ودعم النمو المستدام، معرباً عن تطلع المجموعة لتعزيز حضور لوتس في الدولة وتعريف جيل جديد من العملاء بها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة لوتس، تشينغفنغ فنغ، إن دولة الإمارات تمثل سوقاً استراتيجياً مهماً ضمن خطط توسع الشركة في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الشراكة مع AGMC تعكس الالتزام بالتميّز ورفع مستوى تجربة العملاء.

وأوضح فنغ أن AGMC يتمتع بخبرة طويلة في قطاع السيارات وسجل قوي في بناء العلامات الفاخرة داخل الدولة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحول «لوتس» إلى علامة فاخرة متخصصة في السيارات عالية الأداء، ما يجعل الشراكة خطوة مهمة في مسار النمو الإقليمي للعلامة.