البنك العربي المتحد يواصل توسعه الاستراتيجي

افتتح البنك العربي المتحد أحدث فروعه في دلما مول - أبوظبي، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة التوسع الاستراتيجي للبنك.

حضر حفل الافتتاح خالد الحريمل، عضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد، إلى جانب شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك، وعدد من أعضاء الإدارة العليا في البنك.

يقع الفرع الجديد في دلما مول، إحدى أبرز الوجهات التجارية والحيوية في أبوظبي، مما يعزز حضور البنك العربي المتحد في الإمارة ويدعم استراتيجيته الهادفة إلى توسيع شبكة فروعه في المواقع السكنية والتجارية والحيوية الرئيسية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «يمثل افتتاح فرعنا الجديد في دلما مول خطوة مهمة أخرى في مسيرة نمو البنك العربي المتحد، ويعكس التزامنا بتعزيز حضورنا في المجتمعات التي نخدمها. ومع استمرار تطور توقعات العملاء، نواصل تركيزنا على تقديم تجارب مصرفية سهلة الوصول وقائمة على العلاقات، تجمع بين الخدمة الشخصية والحلول المصرفية المبتكرة».

وقالت سارة كاظم، رئيسة الخدمات المصرفية للفروع في البنك العربي المتحد: «يعزز الفرع الجديد قدرتنا على خدمة العملاء في إحدى أبرز المناطق السكنية والتجارية في أبوظبي. ومن خلال الجمع بين الدعم الشخصي، وسهولة الوصول، ومجموعة شاملة من الخدمات المصرفية، نلتزم بتقديم تجربة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، مع تعزيز ارتباطنا بالمجتمعات التي نتواجد ضمنها».