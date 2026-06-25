الإمارات توفر تقنية لتبسيط خدمات الشحن الدولي بالذكاء الاصطناعي

أعلنت دي إتش إل إكسبرس المتخصصة في الخدمات اللوجستية السريعة إطلاق حل جديد يهدف إلى تبسيط عمليات الشحن عبر الحدود وتقليل التعقيدات التي يواجهها العملاء. وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي توفر هذه الميزة.

ويستخدم النظام الجديد، المتاح الآن للعملاء في الدولة، تقنية التعرّف إلى محتويات الشحنات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية المتقدمة المدمجة ضمن أداة الشحن الإلكترونية التابعة للشركة. ويمكن للعملاء ببساطة التقاط صورة للغرض الذي يرغبون في شحنه باستخدام الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر، ليقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بإنشاء وصف واضح ومتوافق مع متطلبات الجهات الجمركية وإدراجه تلقائياً في الخانة المخصصة ضمن المستندات الجمركية، ما يجعل عملية الشحن أسرع وأسهل.

وتُعد هذه الميزة الأولى من نوعها في قطاع خدمات الشحن السريع العالمية، وهي متاحة حالياً في أول 8 أسواق تشمل دولة الإمارات، وكندا، وألمانيا، وهونغ كونغ، وهولندا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، على أن يستمر التوسع في طرحها خلال عام 2026.

ويعكس هذا التطور التزام دي إتش إل إكسبرس المستمر بتبسيط عمليات الشحن عبر الحدود من خلال ابتكارات عملية تركز على احتياجات العملاء. فقد كان وصف محتويات الشحنات لأغراض التخليص الجمركي يتطلب تقليدياً معرفة متخصصة وصياغة دقيقة للمعلومات، ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في عملية الحجز، تجعل دي إتش إل إكسبرس هذه الخطوة أكثر سهولة، وتسهم في تحسين جودة البيانات، وتقليل مخاطر التأخير، وجعل الشحن الدولي أكثر سهولة وموثوقية للعملاء على اختلاف مستويات خبرتهم.

تحليل الصور

وقال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: «أصبحت تقنية تحليل الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة الآن للعملاء في عدد من الأسواق الأولى التي أطلقت هذه الخدمة، وتُعد دولة الإمارات من بين أوائل الدول التي توفر هذه الميزة. وسيكون لذلك أثر كبير، إذ إن التصنيف الدقيق لمحتويات الشحنة عند إدخال البيانات يضمن بيانات أكثر دقة ونقاءً طول دورة حياة الشحنة. وتتمثل النتائج في تقليل حالات التأخير والاحتجاز، وتسريع إجراءات التخليص، وتحقيق تجربة أفضل للعملاء».

وقالت إينا زاراتي، النائب الأول لرئيس الحلول الرقمية للعملاء في دي إتش إل إكسبرس: «لم يكن وصف محتويات الشحنة وتصنيفها مجرد خطوة إجرائية بسيطة، بل شكّل في كثير من الأحيان تحدياً يؤثر في سلاسة تجربة العميل. وتأتي الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي استجابة مباشرة لملاحظات عملائنا واحتياجاتهم، ونحن فخورون بأن تكون دي إتش إل إكسبرس أول شركة في قطاع الشحن السريع تتيح هذه التقنية لعملائها».

بمجرد التقاط الصورة، يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بمعالجة الصورة وإنشاء وصف منظم ومتوافق مع المتطلبات الجمركية ومتسق مع معايير التوثيق الدولية خلال ثوانٍ معدودة فقط، ثم يُعرض الوصف المقترح على العميل، الذي يمكنه مراجعته أو تعديله أو استبداله بالكامل قبل إتمام عملية الشحن. ولا تتطلب هذه الخدمة امتلاك حساب لدى دي إتش إل إكسبرس، بما يضمن تجربة سهلة ومتاحة للجميع.

ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن قطاع الخدمات اللوجستية، إذ تُعد المرة الأولى التي يتم فيها دمج تقنية التعرّف إلى محتويات الشحنات بسلاسة ضمن عملية حجز فعلية لخدمات الشحن الدولي السريع على نطاق واسع ومباشر للعملاء.

وقد اعتمد قطاع الشحن الدولي السريع لفترة طويلة على قيام المرسلين بالإفصاح الذاتي عن محتويات الشحنات دون توفير دعم فعلي لهم في هذه العملية. وعلى الرغم من تطور أدوات إعداد المستندات الجمركية في جوانب أخرى، فإن مهمة وصف محتويات الشحنة بقيت تعتمد على الإدخال اليدوي للنصوص وعلى معرفة المرسل بمتطلبات الجهات الجمركية المختلفة.