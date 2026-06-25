عباس سجواني يقترب من شراء أغلى قصور لندن بـ 190 مليون جنية استرليني

يقترب رجل الأعمال الإماراتي عباس سجواني من إبرام صفقة لشراء أحد أغلى القصور في العاصمة البريطانية لندن مقابل نحو 190 مليون جنيه استرليني.

وبحسب مصادر مطلعة على الأمر نقلت عنها «فاينانشال تايمز»، يتم حالياً بيع العقار الواقع في «ريجنتس بارك» والمعروف باسم «ذا هولم» لعباس سجواني، في صفقة ستُعد واحدة من أغلى عمليات شراء المنازل في تاريخ لندن.

وتأتي هذه الصفقة بعد عامين من قيام المالك الحالي، الذي لا تزال هويته غير معلنة، بدفع 139 مليون جنيه استرليني لشراء هذا القصر الذي يضم 40 غرفة نوم.

ويقع قصر «ذا هولم» بالقرب من مقر إقامة السفير الأمريكي، ويتميز بحديقة خاصة تبلغ مساحتها أربعة أفدنة، وهو مملوك بموجب عقد إيجار طويل الأجل من هيئة عقارات التاج البريطاني.

ويُعد عباس سجواني أصغر ملياردير في قطاع العقارات العالمي (26 عاماً)، حيث نجح في بناء شركة تطوير عقاري بمليارات الدولارات في أقل من خمس سنوات، وويقود شركة AHS Properties المتخصصة في العقارات الفاخرة، والتي أعلنت هذا الشهر أيضاً استحواذها على فندق شانغريلا دبي مقابل 300 مليون دولار.

وعلى الرغم من قيمتها المالية الضخمة، فإن صفقة بيع «ذا هولم» لا ترقى إلى القيمة التي حققها المطور العقاري وأمين صندوق حزب «إصلاح بريطانيا»، نيك كاندي، عندما باع قصره في «تشيلسي» بأكثر من 275 مليون جنيه استرليني لسونيل سيتيا، مؤسس شركة التداول «كوادرِتشر كابيتال» في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب مصادر مطلعة، شاركت وكالة «سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» في المملكة المتحدة في إتمام هذه الصفقة الحالية.

على الجانب الآخر، يعد عباس هو نجل الملياردير حسين سجواني، الذي تقدر صافي ثروة بنحو 15.3 مليار دولار حتى مارس2026، بحسب مجلة فوربس، التي أكدت أن ثروته تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2024.