«الإمارات دبي الوطني» يتيح لعملائه اختيار تصميم بطاقات Visa

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إطلاق تجربة فريدة من نوعها لتخصيص بطاقات Visa في دولة الإمارات، ليصبح بذلك أول جهة إصدار في الدولة توفر هذه الخدمة. وقد تم تطوير هذه الميزة الجديدة بالتعاون مع Visa، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية وشريك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتتيح لحاملي بطاقات Visa من بنك الإمارات دبي الوطني تخصيص بطاقاتهم من خلال مجموعة مختارة من التصاميم ذات الطابع الخاص، بما في ذلك أعمال فنية حصرية مستوحاة من بطولة كأس العالم فيفا 2026 وتصاميم بطاقات بيب جوارديولا، وذلك عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك ENBD X التابع للبنك.

وتمثل المبادرة نقلة نوعية في طريقة تفاعل العملاء مع بطاقات الدفع الخاصة بهم، إذ تحولها من مجرد أدوات وظيفية إلى وسيلة للتعبير الشخصي تعكس الهوية الفردية وأسلوب الحياة واللحظات الأكثر أهمية. ومن خلال هذه الميزة المبتكرة، يمكن للعملاء استعراض مجموعة متنوعة من تصاميم البطاقات المتطورة، بدءاً من التصاميم الثقافية والموسمية وصولاً إلى أبرز الأحداث الإقليمية والعالمية، وتطبيقها فوراً عبر تطبيق ENBD X. وبمجرد اختيار التصميم، تظهر تصاميم غلاف البطاقات الرقمية المخصصة بسلاسة في محافظ «آبل باي» (Apple Pay) و«جوجل باي» (Google Pay) و«سامسونج باي» (Samsung Pay)، مع إمكانية تغيير التصميم أو إعادته إلى التصميم الأصلي في أي وقت.

تجارب شخصية

وقال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يقدم تطبيقنا للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك ENBD X، تجارب شخصية تواكب المستويات العالمية، ويهدف لتزويد العملاء بتجربة مصرفية ثرية. ونسعى من خلال تقديم هذه الميزة الأولى من نوعها لتخصيص البطاقات، إلى منح عملاءنا الفرصة الكاملة للتعبير عن أنفسهم وتقديمها في العالم الرقمي. وبالتعاون مع Visa، نجعل المعاملات اليومية أكثر جاذبية وتعكس أنماط حياة عملائنا الفردية».

وقالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لـVisa في دولة الإمارات: «تتيح لنا شراكات Visa العالمية، بما في ذلك شراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تقديم تجارب فريدة ومتميزة لعملائنا وحاملي بطاقاتهم. وبتعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني، نجمع هذه المزايا مع قدراتنا في مجال التشفير لابتكار تجارب دفع آمنة وسلسة لا تُنسى للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ويضمن هذا الحل بفضل تقنيات التشفير الرقمي والبيانات التعريفية من Visa، عرض تصاميم البطاقات الشخصية بشكل آمن ومتسق في بيئات الدفع المادية والرقمية على حد سواء، ما يعزز الثقة ويتيح تجربة أكثر ثراءً وتفاعلاً للمستخدم. ويتماشى إطلاق المبادرة مع طموح دولة الإمارات الواسع للريادة في مجال الابتكار الرقمي وتجربة العملاء، فضلاً عن دعم الطلب المتزايد على خدمات مالية أكثر تخصيصاً وتفاعلية. كما يعكس تحولاً واسعاً في القطاع نحو إضفاء الطابع الإنساني على المدفوعات الرقمية وتعميق تفاعل العملاء من خلال السرد القصصي والتصميم. وفي إطار تطلعه للمستقبل، يخطط بنك الإمارات دبي الوطني لتوسيع التجربة من خلال مجموعات جديدة ذات طابع خاص، بما في ذلك علاقات التعاون ذات الإصدار المحدود والتصاميم المرتبطة بالأحداث الرئيسية على مدار العام.