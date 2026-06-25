برجيل القابضة تطرح أول صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت برجيل القابضة، المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نجاحها في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات تستحق في عام 2031، وذلك بموجب اللائحة S، ضمن برنامجها الجديد لإصدار الصكوك غير المضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

شهد الطرح إقبالاً قوياً من مستثمرين إقليميين ودوليين من المؤسسات الاستثمارية عالية الجودة، حيث بلغت قيمة الطلبات 1.6 مليار دولار، ما يعادل 3.2 أضعاف حجم الإصدار. وأتاح هذا الطلب القوي لبرجيل القابضة تحسين شروط التسعير وخفضه من النطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في منتصف مستوى 7%، ليتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 7.000% وعائد 7.125%. ويُعد هذا أدنى عائد لإصدار لأجل 5 سنوات من شركة خاصة غير مصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.

وتميز التوزيع النهائي بتنوعه الجغرافي، حيث شكل المستثمرون الدوليون 61% من إجمالي التوزيع. وشمل ذلك مستثمرين من المملكة المتحدة (34%)، والولايات المتحدة (24%)، وأسواق دولية أخرى (3%)، إلى جانب مشاركة إقليمية قوية من دول مجلس التعاون الخليجي (39%). ويؤكد التنوع في المشاركة على مدى إقبال المستثمرين على صكوك برجيل الأولى، وعلى قوة منصة أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصلت الصكوك على تصنيف BB+ من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية، وBa2 من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية. وتُعد الصفقة أول طرح من مزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018، وأول طرح من شركة إماراتية منذ التطورات الإقليمية الأخيرة، ما يعزز الزخم الإيجابي في أسواق رأس المال الدين الإقليمية، ويظهر استمرار الطلب المؤسسي العالمي على الصكوك عالية الجودة الصادرة من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع استخدام صافي عائدات الطرح وفقاً لوثائق الطرح ذات الصلة، بما في ذلك إعادة تمويل الديون القائمة ودعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة، وتعزز هذه الصفقة المرونة المالية لشركة برجيل، وتنوع مصادر تمويلها، وتقوي هيكلها الرأسمالي طويل الأجل.

ثقة

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: «يجسد الإقبال القوي على أول إصدار صكوك لنا ثقة المستثمرين في استراتيجية برجيل القابضة، ومتانة أسسها الائتمانية، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. ومع المشاركة الواسعة من المستثمرين الدوليين، تؤكد هذه الصفقة التاريخية المكانة الائتمانية المتنامية لبرجيل على الساحة العالمية، وتعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، كما تسهم في دعم الزخم المتصاعد لأسواق الدين في دولة الإمارات والمنطقة».

وأضاف: «يوفر لنا النجاح في تسعير أول إصدار من الصكوك مرونة مالية أكبر لدعم تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط المالي والتشغيلي. وبينما نواصل الاستثمار في تطوير الرعاية السريرية المتقدمة، والبحوث العلمية، والتعليم الطبي، والتحول الرقمي، والابتكار في قطاع الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإن هذه الصفقة تدعم رؤيتنا لبناء مستقبل الرعاية الصحية وتمكين الجيل القادم من خدماتها، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز والابتكار في القطاع الصحي».

من المتوقع إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026 وإدراجها للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

ويقوم كل من سيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول بمهام التنسيق العالمي المشترك للصفقة، فيما اضطلعت الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول بدور وكلاء هيكلة الصكوك. كما شارك في إدارة عملية الاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الشارقة الإسلامي، ضمن مجموعة المؤسسات المالية التي أشرفت على تنفيذ الطرح وإنجاحه.