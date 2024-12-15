الإمارات تستحوذ على %40 من صادرات الذهب الغاني

أصبحت دولة الإمارات المستورد الرئيسي للذهب الغاني، مستحوذة على 40 % من إجمالي صادراته خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، وفقاً لأحدث بيانات الجهاز الإحصائي الغاني.

وجاءت سويسرا في المرتبة الثانية بنسبة 30.1 %، تلتها جنوب أفريقيا بنسبة 22.2 %، ثم الهند بنسبة 6.8 %. وبذلك، استحوذت هذه الدول الأربع على 99.2 % من إجمالي صادرات الذهب الغاني.

وفي سياق متصل، استقبلت الصين حوالي ثلث صادرات غانا من المعادن والنفط (29.8 %)، بينما حصلت هولندا على ربع صادرات الكاكاو (22.2 %). وكانت فيتنام الوجهة الرئيسية للمنتجات النباتية (17 %).

هيمنت الصين على قائمة الدول المصدرة لخمسة من بين عشرة تصنيفات للمنتجات، بينما تصدرت المملكة المتحدة قائمة موردي وقود ومواد التشحيم، تلتها الإمارات.

أما عن قائمة الصادرات الغانية، فقد تصدرها الذهب الخام بقيمة 3 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2024، متجاوزاً بأكثر من أربعة أضعاف قيمة ثاني أكبر صادرات البلاد وهو النفط الخام الذي بلغت قيمته 790 مليون دولار.