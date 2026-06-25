انطلاق برنامج «سفراء الريادة» لتأهيل موظفي حكومة الشارقة

أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إطلاق النسخة الرابعة من برنامج الإرشاد الريادي لموظفي حكومة الشارقة «سفراء الريادة»، والبالغ عددهم 12 موظفاً وموظفة، يمثلون 8 جهات هي: هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومعهد الشارقة للتراث، ودار الوثائق والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

ويُقام البرنامج خلال شهري يونيو ويوليو، ويستند إلى منهجية تدريبية متخصصة معتمدة من كلية لندن LSE بريادة الأعمال. وقالت فاطمة آل علي، مدير مؤسسة «رواد» بالتكليف، إن إطلاق النسخة الرابعة من «سفراء الريادة» يجسد التزام مؤسسة «رواد» بمواصلة تطوير منظومة دعم ريادة الأعمال في الإمارة، من خلال الاستثمار في بناء قدرات الكفاءات الحكومية وتأهيلها للقيام بدور فاعل في نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتقديم الإرشاد المتخصص لأصحاب الأفكار والمشاريع. وأشارت إلى النجاحات التي حققتها النسخ السابقة من البرنامج، والتي أسهمت في تأهيل 36 متدرباً ومتدربة من موظفي حكومة الشارقة.