عبد الله بن طوق يطلع على الخطط التشغيلية لشركة «هوت باك» في جبل علي

زار معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، المقر الرئيسي لشركة «هوت باك» في جبل علي بدبي، وهي إحدى الشركات الرائدة في صناعات ومنتجات تعبئة وتغليف المواد الغذائية وحلولها المستدامة.

يأتي ذلك دعماً لنماذج الأعمال القائمة على الاستدامة والابتكار والاقتصاد الدائري والنمو الأخضر في الدولة، وفي إطار الزيارات، التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة مبادرة «التواصل الاقتصادي»، للاطلاع على تطورات المشاريع والمنشآت الاقتصادية والاستثمارية الريادية في الدولة، ورصد وقياس أثر التشريعات الاقتصادية على مجتمع الأعمال.

واطلع معالي عبدالله بن طوق، خلال الزيارة، على الخطط التشغيلية التوسعية لشركة «هوت باك» في الأسواق المحلية والخارجية، وكذلك خطوط الإنتاج المتطورة وطرق التصنيع الحديثة وسلاسل التوزيع اللوجستية في مصنع الشركة، مؤكداً أهمية دعم الصناعات الوطنية القائمة على الابتكار والاقتصاد الدائري، لتعزيز حضورها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتفقد معاليه منظومة «التصنيع الأخضر» داخل مصنع الشركة، والتي تمثل نموذجاً مبتكراً للاقتصاد الدائري، حيث تقوم على مراحل إنتاج متقدمة وخطوط تصنيع حديثة، تشمل تقنيات متطورة، تسهم في رفع كفاءة العمليات، وتعزيز جودة المنتجات، مع الالتزام بتطبيق معايير الاستدامة البيئية في مختلف مراحل الإنتاج، كما استمع معاليه إلى شرح حول آليات العمل داخل مرافق التصنيع والتعبئة، والتي تعتمد على أنظمة تشغيل دقيقة توازن بين الكفاءة الإنتاجية، وتقليل الأثر البيئي، بما يعكس توجه المجموعة نحو تبني ممارسات صناعية مستدامة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة «هوت باك» 375 ألف طن متري، تشمل منتجات البلاستيك والورق والألمنيوم. وتفقد معاليه سلسلة العمليات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج والتوزيع، والتي تتضمن آليات إدارة تدفق المنتجات من خطوط التصنيع إلى شبكات التوزيع الإقليمية والدولية، بما يضمن انسيابية سلاسل الإمداد وفعالية الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وبما يعزز القدرة على تطوير حلول صناعية مرنة ومواكبة لمتغيرات الأسواق العالمية.

القطاعات الإنتاجية

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ بيئة أعمال تنافسية ومستدامة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتعزز نمو القطاعات الإنتاجية، وتدعم مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً، مشيراً معاليه إلى أن تطوير الصناعات المستدامة وتوسيع الشراكات الاقتصادية يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وأضاف: «تحرص حكومة الإمارات على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص، ودعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الريادية ودفعها لمزيد من التطور والنمو والازدهار، بما يعزز من زيادة الإنتاج المحلي ودعم القدرات التصديرية، وتنوع الاقتصاد الوطني واستدامته، وبما يرسخ مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار والأعمال».

وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «GII»: «مثل استثمار مجموعة GII في «هوت باك» توسعاً استراتيجياً في قطاع التصنيع بدولة الإمارات العربية المتحدة، فمنذ تأسيسها قبل 12 عاماً ضخت المجموعة أكثر من 5 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، شملت قطاعات التعليم والعقارات اللوجستية والأغذية والرعاية الصحية وغيرها».

وقال بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «GII»: «يأتي هذا الاستثمار داعماً مباشراً لـ«مشروع 300 مليار»، واستراتيجية التنمية الصناعية والاعتماد على الذات، التي تفخر المجموعة بأن تكون شريكاً استثمارياً فيها. وإننا في مجموعة GII، إلى جانب «هوت باك»، نعرب عن بالغ امتناننا لزيارة معالي الوزير اليوم، فيما نطور معاً صناعات وطنية، تحمل بكل فخر علامة «صُنع في الإمارات»».

وقال عبد الجبار بي بي، الرئيس التنفيذي لشركة «هوت باك»: «تمثل شراكتنا مع مجموعة «GII» محطة مهمة في مسيرة نمو هوت باك، إذ ستمكننا من توسيع نطاق عملياتنا، وزيادة استثماراتنا في ابتكارات التغليف المستدام، وتعزيز حضورنا العالمي، بما ينسجم مع سياسات دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة».