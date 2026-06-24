الذهب يتراجع بأكثر من 2% لأدنى مستوى في أسبوعين مع قوة الدولار

تواصل أسعار الذهب تراجعها للجلسة الثانية على التوالي، لتسجل انخفاضاً بأكثر من 2% وتستقر قرب 4017 دولاراً للأونصة، وسط ضغوط متزايدة من قوة الدولار الأمريكي وتوقعات الأسواق بمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 1.4% إلى 4049.44 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 11 يونيو، فيما هبطت العقود الآجلة تسليم أغسطس بنحو 2% إلى 4066.70 دولاراً للأونصة، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة كمحدد رئيس لاتجاه السياسة النقدية المقبلة.

وقال محللون إن صعود الدولار إلى أعلى مستوياته في 13 شهراً زاد من تكلفة الذهب على المشترين الأجانب، ما ضغط على الطلب الاستثماري، إلى جانب تراجع حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب. وأشار خبراء إلى أن الأسواق باتت تسعّر ثلاث زيادات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى زيادة واحدة فقط.

كما يواجه الذهب ضغوطاً إضافية من توقعات بضعف الطلب الاستثماري رغم استمرار مشتريات البنوك المركزية، في وقت تبقى فيه المخاطر الجيوسياسية مرتبطة بمسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي لم تتضح ملامحها النهائية بعد.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة والبلاتين والبلاديوم بنسب تتراوح بين 2.2% و2.9%، وسط موجة بيع عامة في سوق المعادن.