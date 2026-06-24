«نخيل» تطلق المرحلة الجديدة من مشروع «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز»

أعلنت «نخيل»، التابعة لــ «دبي القابضة للعقارات»، عن إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» في «نخلة جبل علي»، ما يعكس استمرار الطلب على نمط المعيشة الفاخر على شاطئ البحر في واحدة من أكثر الوجهات الساحلية طموحاً في دبي.

تتضمن المرحلة الجديدة 222 وحدة سكنية موزعة على 3 مبانٍ. ويأتي إطلاق هذه المرحلة عقب الإقبال الكبير الذي شهده الإطلاق المبدئي للمشروع في أكتوبر 2025، بما يعزز مكانة «نخلة جبل علي» كإحدى الوجهات الجديدة الجاذبة للغاية على الواجهة البحرية في المنطقة.

جاء تصميم الوحدات السكنية ليجسد جوهر الحياة العصرية على الواجهة البحرية، حيث تتيح كل منها إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، وإطلالات بانورامية خلابة على الخليج العربي.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي القابضة للعقارات»: «تواصل دبي إبراز مرونتها واستقرارها، مدعومة بأسس قوية ورؤية طويلة الأمد. وينعكس استمرار هذه الثقة في الطلب القوي الذي نشهده على «نخلة جبل علي»، التي تبرز بسرعة كإحدى الوجهات الساحلية الجديدة والمهمة على مستوى العالم. وتستند هذه المرحلة الجديدة من مشروع «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» إلى هذا الزخم، لتقدم معياراً جديداً للمعيشة على شاطئ البحر، وتؤكد في الوقت نفسه التزامنا ببناء مجمعات عالمية المستوى تسهم بشكل فعّال في نمو دبي المستقبلي».

وسيستفيد السكان من مجموعة مختارة بعناية من المرافق الترفيهية والعائلية، والتي تشمل مركزاً رياضياً حديثاً، وغرفة ألعاب، ونادياً مخصصاً للأطفال، بالإضافة إلى مساحات خارجية مصممة للاسترخاء والنشاط، بدءاً من المسابح اللامتناهية والمناطق ذات المناظر الطبيعية المنسقة بعناية وصولاً إلى الملاعب الرياضية.

وفي إطار المخطط الرئيسي الأوسع، ستضم الوجهة مركزاً للتسوق يمتد على مساحة 9000 متر مربع ومسجداً يستوعب صلاة الجمعة من تصميم «سكيدموري أوينغس وميريل»، ويتسع لنحو 1000 مصلٍ. ويمتد مشروع «نخلة جبل علي» على مسافة 13.4 كيلومتراً ويضم 7 جزر مترابطة وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلومتراً. ويُرسي المشروع معياراً جديداً للنمو والتطور في منطقة جبل علي بما يتماشى مع هدف «خطة دبي الحضرية 2040» وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويدعم رؤية الإمارة طويلة الأجل من خلال التصميم المستدام والبنية التحتية المتكاملة والمجمعات النابضة بالحياة المصممة لتناسب المشاة.