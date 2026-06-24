الإمارات للشحن الجوي توسع عملياتها في شرق آسيا

أعلنت الإمارات للشحن الجوي، عن توسيع استراتيجي لعمليات طائرات الشحن التابعة لها في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، من خلال زيادة عدد الرحلات وتوسيع نطاق خدماتها استجابة للطلب المتنامي على ربط مراكز التصنيع الناشئة والراسخة في المنطقة بالأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من 439 ألف طن من البضائع عبر رحلات الشحن المخصصة ورحلات الركاب من 12 سوقاً في شرق وجنوب شرق آسيا خلال السنة المالية 2025-2026، بزيادة بلغت نحو 5% مقارنة بالسنة المالية السابقة، ما يعكس النمو المتواصل في الطلب من الشركات والمصدرين في المنطقة على حلول نقل سريعة وآمنة للوصول إلى الأسواق العالمية.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: «تمثل أسواق شرق وجنوب شرق آسيا أحد أهم مراكز التصنيع في الاقتصاد العالمي، حيث تسهم بدور محوري في إنتاج السلع التقنية المتقدمة وتصدير المنتجات سريعة التلف، كما تشكل نقطة انطلاق رئيسية للتجارة الإلكترونية العالمية. ومن خلال زيادة رحلات الشحن وتوسيع شبكة عملياتنا استجابة لاحتياجات العملاء، نواصل توفير حلول ربط سريعة وموثوقة تمكن المصدرين من إيصال بضائعهم إلى الأسواق العالمية بكفاءة وأمان». وأضاف: «توفر الإمارات للشحن الجوي خيارات واسعة ومرونة استثنائية للعملاء، ليس فقط عبر شبكة طائرات الشحن التي تخدم 12 مدينة في المنطقة، بل أيضاً من خلال السعة الكبيرة المتاحة على متن رحلات الركاب إلى دبي وما بعدها من 25 وجهة في شرق وجنوب شرق آسيا. ويستفيد العملاء في المنطقة أسبوعياً من أكثر من 12 ألف طن من السعة المخصصة للشحن عبر شبكتنا العالمية».

زيادة

ضاعفت الإمارات للشحن الجوي السعة المخصصة للشحن إلى مطار ناريتا في طوكيو من خلال زيادة عدد الرحلات الأسبوعية من رحلة واحدة إلى رحلتين، دعماً للقطاعات الصناعية الرئيسية في اليابان، بما في ذلك صناعة السيارات والإلكترونيات والأدوية. كما رفعت الناقلة عدد رحلات الشحن إلى هونغ كونغ إلى 37 رحلة أسبوعياً، بما يوفر مستويات أعلى من المرونة وخيارات أوسع للعملاء في أحد أهم الممرات التجارية المعتمدة على التصدير في العالم. ووسعت الناقلة حضورها في وسط الصين عبر تشغيل 3 رحلات شحن أسبوعياً من مدينة تشنغتشو، ما يربط المركز الصناعي في مقاطعة خنان بدبي والأسواق العالمية. كما استأنفت الإمارات للشحن الجوي رحلات الشحن من سنغافورة بواقع رحلة أسبوعياً عبر مومباي إلى دبي، لتدعم أحد أهم مسارات التجارة في آسيا.

وفي تايوان، ضاعفت الناقلة عدد رحلات الشحن من رحلة أسبوعياً إلى رحلتين أسبوعياً إلى تايبيه، استجابة للطلب المتزايد على نقل الشحنات الإلكترونية والتقنيات المتقدمة. وتواصل الناقلة كذلك تشغيل رحلة شحن أسبوعياً إلى بانكوك لدعم صادرات المنتجات التقنية والسلع الاستهلاكية والمنتجات سريعة التلف، إلى جانب 4 رحلات شحن أسبوعياً إلى هانوي، ما يوفر للمصدرين في فيتنام وصولاً سريعاً إلى أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية الأخرى.

حلول

وتستفيد الإمارات للشحن الجوي من السعة الكبيرة المتاحة على متن أسطول طيران الإمارات من الطائرات عريضة البدن، لتوفير حلول شحن عالية السعة ومتعددة الخيارات لقطاعات الأعمال في شرق وجنوب شرق آسيا. وتوفر الناقلة حالياً سعة شحن على أكثر من 320 رحلة ركاب أسبوعياً في مختلف أنحاء المنطقة.

وتقدم الإمارات للشحن الجوي مجموعة متكاملة من الحلول المتخصصة لنقل البضائع التي تتطلب مستويات خاصة من العناية والمناولة، وتشمل حلول الشحنات الحساسة، التي توفر ممرات نقل جوية آمنة وخاضعة للمراقبة للشحنات الإلكترونية المتقدمة وإطلاق المنتجات العالمية الجديدة، وحلول فريش، المخصصة لنقل المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الطازجة وسريعة التلف، وحلول الشحنات الدوائية، لنقل الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة، وحلول الشحنات الحيوية المخصصة لنقل مواد التجارب السريرية والابتكارات الحيوية.

كما تؤكد الإمارات للشحن الجوي التزامها تجاه العملاء في شرق وجنوب شرق آسيا من خلال مشاركتها في معرض «إير كارغو الصين 2026»، أكبر معرض متخصص في قطاع الشحن الجوي والخدمات اللوجستية الجوية في آسيا، والذي يجمع أبرز الشركات والمصدرين في القطاع. ويقام المعرض خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2026، حيث تستقبل الناقلة زوارها في الجناح W5.329 للتعريف بأحدث خدماتها وحلولها اللوجستية.