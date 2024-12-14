انطلاق «لمسات وطنية» لدعم رواد الأعمال الناشئين في رأس الخيمة

يسعى معرض «لمسات وطنية»، الذي أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نسخته التاسعة، مساء أول من أمس، على كورنيش القواسم، إلى دعم وترويج المشاريع ضمن فئة رخص الغد والرخص التجارية والعربات المتنقلة، بالإضافة إلى تعزيز مبادرة «الواعد الصغير».

حضر افتتاح المعرض، الذي يستمر حتى 3 يناير المقبل، الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من المسؤولين والمدعوين.

وقالت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية، إن تنظيم المعرض بدورته التاسعة يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم الأيدي العاملة الوطنية، وتوفير منصة لإبراز منتجاتهم عبر إتاحة الفرصة لأكثر من 60 رخصة للمشاركة في المعرض، لافتة إلى أن عدد «رخص الغد» في الدائرة وصل حتى الآن إلى أكثر من 600 رخصة فعالة، يعمل معظمها بالصناعات اليدوية التي تشكل مصدر دخل للعديد من الأسر الصغيرة المنتجة.

وأشارت العيان إلى أن 8 طلاب من منتسبي برنامج «الواعد الصغير» سيخوضون تجربتهم التجارية في معرض «لمسات وطنية» بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم التجارية خلال فترة البرنامج الذي تنظمه الدائرة للطلاب كل صيف لإعدادهم ليكونوا رواد أعمال المستقبل.

ودعت العيان كافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والسياح لزيارة المعرض، ومتابعة منصات الدائرة للتعرف على الفعاليات والفقرات المتنوعة المصاحبة للحدث أسبوعياً.