اقتصادية الشارقة تكرّم المشاركين في برنامج «اقتصاد المعرفة»

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة برنامج «اقتصاد المعرفة» مع كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة، حيث تم تكريم المشروعات البحثية الفائزة والمتميزة من الطلبة، تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة في البرنامج.

وجرى التكريم بحضور عبد العزيز عمر المدفع، مدير إدارة الاتصال الحكومي، والدكتور عمرو صالح، المستشار الاقتصادي في الدائرة، والأستاذ الدكتور إلهان أوزتورك، عميد الكلية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

ويأتي التكريم في إطار التعاون البحثي المشترك بين الدائرة وجامعة الشارقة، بهدف ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية في المجال الاقتصادي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

وأكد عبد العزيز المدفع أن الدائرة ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية، من خلال الاستثمار في الكفاءات الشابة، ودعم البحث العلمي التطبيقي، الذي يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع التوجهات التنموية للإمارة.

وقال الدكتور عمرو صالح: «برنامج «اقتصاد المعرفة» مستمر مع جامعة الشارقة منذ حوالي 10 سنوات، وقد أسهم في إشراك طلبة الجامعات في إعداد البحوث العلمية والتطبيقية، التي تتناول الموضوعات الاقتصادية والتنموية ذات الأهمية الاستراتيجية لإمارة الشارقة مثل مؤشر رضا المستثمرين، وخطط وأولويات الاستثمار، وفق رؤية الإمارة، إضافة إلى دراسة جودة الحياة في الشارقة، كما أشادت الدائرة بجهود الطلبة المشاركين، مؤكدة أن هذه المبادرات تسهم في إعداد كوادر شابة مؤهلة قادرة على الإسهام في صياغة مستقبل اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار، حيث تؤمن الدائرة بأن إشراك الطلبة في إعداد دراسات اقتصادية تطبيقية، تسهم في تطوير السياسات الاقتصادية، وتعزز من تنافسية بيئة الأعمال في الشارقة».

ودعت الدائرة إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون المثمر مع جامعة الشارقة، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير العمل الاقتصادي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً جاذباً للاستثمار قائماً على المعرفة.