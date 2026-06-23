ندوة للتعريف بالممر اللوجستي بين الشارقة وسلطنة عُمان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، ندوة تعريفية حول الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، استهدفت ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من الجهات المعنية بالتجارة والخدمات اللوجستية، في إطار حرص الغرفة على دعم الشركات، للاستفادة القصوى من هذه المنظومة اللوجستية المتقدمة، التي تسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي.

وشهدت الندوة التي عُقدت في مقر غرفة الشارقة، بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ومحمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وجمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وعدد من ممثلي الوزارات الاتحادية والغرف التجارية والجهات الحكومية والمناطق الحرة، مشاركة أكثر من 50 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والشركات العاملة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

سلاسل الإمداد

وتضمنت الندوة عرضاً تعريفياً، قدمته لمياء المري من هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، تناول أبرز ملامح الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، واستعرضت خلاله أهداف المبادرة ودورها في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة، إلى جانب الحزمة المتكاملة من التسهيلات التشغيلية والجمركية، التي يوفرها الممر، بما يسهم في دعم انسيابية العمليات اللوجستية، ورفع كفاءة الأداء في مختلف مراحل النقل والتخليص.

وتطرقت المري خلال العرض إلى الجوانب التشغيلية للممر اللوجستي المتكامل، موضحة أن المنظومة تربط موانئ ومنافذ إمارة الشارقة بسلطنة عُمان عبر حلول جمركية ولوجستية متقدمة، تشمل ميناء خورفكان وميناء خالد وميناء الحمرية على الجانب الإماراتي، ومنفذَي خطمة ملاحة والمدام بوصفهما نقطتَي عبور حدوديتين، وصولاً إلى ميناء صحار وولاية محضة والمنطقة الاقتصادية بالروضة على الجانب العُماني، وأشارت إلى أن المسافة بين منفذ خطمة ملاحة وميناء صحار لا تتجاوز 70 كيلو متراً، ما يمنح الممر ميزة تنافسية استثنائية من حيث السرعة وخفض التكاليف، لافتة إلى أن المنافذ الحدودية تستقبل آلاف المركبات والشاحنات يومياً في ظل بنية تحتية متطورة وشبكة طرق متكاملة.

كما استعرضت التسهيلات المقدمة للمتعاملين، في مقدمتها التخليص الجمركي المباشر في المنافذ الحدودية دون الحاجة إلى مراحل نقل إضافية، فضلاً عن إعفاء الشاحنات القادمة من سلطنة عُمان عبر المنفذين من رسوم التعرفة المرورية في الشارقة، بما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية، وتعزيز تنافسية الشركات.

تطور

وأكد عبد العزيز الشامسي أن ما تشهده إمارة الشارقة من تطور لافت في بنيتها التحتية اللوجستية يعكس رؤية واضحة نحو ترسيخ موقعها محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرتها على بناء منظومة مرنة ومتكاملة، تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث يسهم الممر اللوجستي المتكامل بين الشارقة وسلطنة عُمان في توسيع خيارات سلاسل الإمداد، بما يعزز انسيابية حركة التجارة، ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية، كما يدعم الممر عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.

ويمكّن الشركات والمصانع والمنشآت العاملة في المناطق الحرة من الوصول إلى أسواق جديدة بكفاءة أعلى وتكاليف تشغيلية أكثر تنافسية. وقال الشامسي: "تأتي الورشة في إطار دور غرفة الشارقة على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، وتمكين مجتمع الأعمال من الاطلاع على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة، ومن هذا المنطلق، تحرص الغرفة على تعريف الشركات والمؤسسات بالفرص التي يتيحها الممر اللوجستي المتكامل بين الشارقة وسلطنة عُمان، وما يوفره من مزايا تدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يمكّن القطاع الخاص من الاستفادة من المسارات التجارية الجديدة والبنية التحتية اللوجستية المتطورة.

تكامل

وأكد محمد إبراهيم الرئيسي أن الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان يمثل خطوة استراتيجية تعكس مستوى التعاون والتنسيق المتقدم بين الجهات المعنية في الجانبين، وتؤكد حرصنا على تطوير منظومة عمل أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجات قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، مضيفاً: تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة الربط بين الموانئ والمنافذ الحدودية وتوفير بيئة أعمال داعمة للنمو والاستثمار، حيث نحرص من خلال الممر على بناء نموذج مستدام للتكامل اللوجستي يسهم في تعزيز جاهزية سلاسل الإمداد ورفع قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية.

حركة البضائع

وأشاد عدد من المشاركين بجهود غرفة الشارقة وهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في تنظيم الندوة وما تضمنته من عرضٍ تعريفي شامل حول الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في تعزيز وعي مجتمع الأعمال بالمشاريع الاستراتيجية الداعمة لقطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وما توفره من منصة للتفاعل المباشر مع الجهات المعنية وطرح الاستفسارات وتبادل الرؤى حول مستقبل سلاسل الإمداد، مشيرين إلى أن ما تم استعراضه خلال الندوة يعكس أهمية الممر وما يوفره من حلول لوجستية متقدمة تسهم في رفع كفاءة العمليات وتسهيل حركة البضائع وتعزيز انسيابية التجارة.