المستثمرات في الإمارات يعززن حضورهن في الاستثمار طويل الأجل وتنويع المحافظ المالية

ترسخ النساء في الإمارات حضورهن في الاستثمار طويل الأجل مع توجه واضح نحو الاستقلال المالي وتنويع المحافظ، وفق نتائج استطلاع «نبض المستثمرين الأفراد» الصادر عن eToro، والذي يكشف تحولاً لافتاً في سلوك إدارة الثروة لدى المستثمرات.

وتشير البيانات إلى أن 60% من النساء في الدولة يضعن الاستقلال المالي هدفاً رئيسياً لاستثماراتهن، فيما تسعى 40% إلى تعزيز الدخل و39% إلى بناء أمان مالي طويل الأمد، مع ميل أكبر من الرجال للاستثمار بهدف الاستقرار المستقبلي وتكوين رأس مال للالتزامات المستقبلية.

وبحسب نغم حسن، محللة الأسواق لدى eToro، فإن الصورة النمطية حول ابتعاد النساء عن القرارات المالية تتراجع بسرعة، في ظل ارتفاع مشاركتهن في سوق العمل وامتلاكهن خبرات استثمارية ممتدة؛ إذ تعمل أكثر من 1.039 مليون امرأة في القطاع الخاص الإماراتي، منهن أكثر من 72 ألفاً في وظائف قيادية وإدارية.

وتظهر النتائج أن 71% من المستثمرات يمارسن الاستثمار منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما تميل 47% منهن للاحتفاظ باستثماراتهن لفترات طويلة، مع انتشار واسع لحسابات الادخار بنسبة 84%، والاستثمارات التقليدية مثل الأسهم والسندات والصناديق بنسبة 79%.

وعلى مستوى توزيع الأصول، تتصدر السلع الاستهلاكية محفظات المستثمرات بنسبة 49%، مع هيمنة الذهب كأداة ادخارية واستثمارية لدى 87% منهن، إلى جانب استثمارات في العقارات والأسهم المحلية، مقابل توجه متزايد نحو قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

كما تكشف البيانات عن حساسية واضحة تجاه التطورات الجيوسياسية، إذ ترى 77% من المستثمرات أن التوترات في المنطقة تؤثر على محافظهن، بينما قامت 29% بالفعل بإعادة هيكلة استثماراتهن، وتتجه النسبة الأكبر نحو الذهب وسلع الطاقة.

وفي المقابل، تعكس المؤشرات استمرار الثقة في الاقتصاد الإماراتي، إذ تتوقع 70% من المستثمرات ارتفاع سوق الأسهم المحلية خلال 12 شهراً، فيما تعبر 86% عن ثقة مرتفعة بالاقتصاد الوطني، ما يعزز صورة المستثمرات كعنصر فاعل في تشكيل المشهد الاستثماري في الدولة.