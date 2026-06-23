أحمد بن شعفار عضو بمجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق

أعلنت الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) تجديد الثقة بـ أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، لعضوية مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، لولاية تمتد 3 سنوات حتى 2029، في إنجاز جديد يعكس مكانته القيادية ودوره البارز في تطوير قطاع تبريد المناطق على المستوى الدولي. وجاء الإعلان خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد على هامش فعاليات الدورة الـ 117 من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق 2026، تحت شعار «Connecting Networks» في الفترة من 23 إلى 26 يونيو 2026 في مدينة أوتاوا في كندا. وتشارك «إمباور» في المؤتمر للعام الثالث على التوالي، ويعد المؤتمر الحدث الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى العالم. ويعد بن شعفار أول شخصية إماراتية وعربية تتولى هذا المنصب، حيث انضم إلى مجلس إدارة الجمعية للمرة الأولى عام 2013.

الثقة الدولية

وقال أحمد بن شعفار: «يجسد تجديد عضويتي في مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق لمدة 3 أعوام، الثقة الدولية المتواصلة بالمكانة التي رسختها «إمباور» في قطاع تبريد المناطق، ويعكس في الوقت ذاته الحضور المتنامي لدولة الإمارات وإمارة دبي في صياغة مستقبل الحلول المستدامة عالية الكفاءة على المستوى العالمي. ونعتز بأن نكون أول تمثيل إماراتي وعربي في هذا المنصب، بما يعكس ما حققته دبي من إنجازات نوعية في تطوير منظومة متقدمة لتبريد المناطق، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الاستدامة والابتكار وكفاءة استخدام الطاقة. وسنواصل من خلال هذه المسؤولية دعم الحوار الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات، وإبراز تجربة دبي الرائدة وأفضل الممارسات التي تبنتها في هذا المجال، بما يسهم في تطوير القطاع عالمياً، ويدعم التوجه نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة واستعداداً للمستقبل».

وتعد الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية وتضم أكثر من 2500 عضو من خبراء وصناع قرار في القطاعين العام والخاص حول العالم. وتعمل الجمعية من خلال جهود أعضائها على تمكين تقدم أنظمة تبريد وتدفئة المناطق، وتعزيز كفاءتها وموثوقيتها وفعاليتها الاقتصادية والبيئية.

وخلال مسيرته مع الجمعية، أدى بن شعفار دوراً فاعلاً في دفع عجلة تطوير قطاع تبريد المناطق العالمي من خلال المساهمة في النقاشات الاستراتيجية الخاصة بالقطاع وتعزيز تبادل المعارف وترسيخ التعاون بين مختلف الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم. كما ساهم بن شعفار في إبراز ريادة دولة الإمارات وإمارة دبي في المحافل العالمية، مسلطاً الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في الإمارة في مجال تبريد المناطق ودورها في تعزيز كفاءة واستدامة القطاع.