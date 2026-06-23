«الاقتصاد والسياحة بدبي» على «واتساب» تتجاوز 100 ألف مشترك

حققت القناة الرسمية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على واتساب Dubai Info Hub إنجازاً لافتاً بوصول عدد مشتركيها إلى 100 ألف منذ إطلاقها في مارس 2026، ما يعكس التزام دبي بتوفير معلومات دقيقة وسريعة وموثوقة للسكان والزوار حول مختلف أنشطة المدينة.

وتهدف القناة إلى توفير مصدر موحد ومضمون للمعلومات المرتبطة بالحياة اليومية في دبي، بما فيها أحدث الأخبار، وإرشادات السفر، وكذلك أجندة الفعاليات، والنصائح المفيدة حول وسائل التنقل والخدمات، وأبرز التطورات التي تشهدها المدينة. كما تشكل مرجعاً رسمياً يتيح للسكان والزوار والراغبين في زيارة دبي الحصول على المعلومات الموثوقة والتحديثات المتعلقة بالإمارة بكل سهولة اختصاراً للوقت والجهد.

ويعكس النمو السريع في أعداد المشتركين في القناة منذ إطلاقها، الحاجة المتزايدة إلى مصادر معلومات موثوقة ومعتمدة، بما يؤكد التزام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتوفير قنوات تواصل مباشرة تتيح للجمهور الوصول السريع إلى أحدث المعلومات والمستجدات التي تشهدها المدينة.

ومع مواصلة دبي ترسيخ مكانتها إحدى أكثر مدن العالم حيوية وارتباطاً بالعالم، تجسد منصة Dubai Info Hub المصداقية في توفير معلومات واضحة وموثوقة وسهلة الوصول، بما يعزز ثقة الجمهور ويسهل عليهم متابعة مستجدات المدينة والحياة اليومية فيها.

ودعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجمهور وكل من يخطط لاستكشاف المدينة إلى الاشتراك بقناة Dubai Info Hub على واتساب، ومشاركتها مع أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء.