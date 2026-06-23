«دبي للتجزئة» تعلن فوز مقيمة هندية بشقة ضمن «اربح منزلك في دبي»

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وغرف دبي، عن فوز مقيمة من الهند بأول شقة استوديو مفروشة بالكامل ضمن مبادرة «اربح منزلك في دبي» التي تقام على مستوى المدينة.

وتم الإعلان عن فوز عائشة أمير (27 عاماً) مستشارة أعمال في دبي، خلال أول سحب مباشر للحملة في دبي فستيفال سيتي مول بحضور مئات المتسوقين.

ويتولى تنظيم مبادرة «اربح منزلك في دبي» مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وغرف دبي، وتمنح المتسوقين فرصة الفوز بواحدة من 12 وحدة سكنية في مختلف أنحاء دبي، مقدمة من بن غاطي للتطوير العقاري، الشريك العقاري الحصري للمبادرة.

وسلم محمد فراس عريقات، نائب الرئيس بالإنابة لإدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الفائزة الجائزة.

وتضمن حفل السحب مجموعة من الألعاب والأنشطة الرقمية، حيث فاز 20 متسوقاً بجوائز متنوعة. واستمتع الحضور بتحديات الفوز الفوري، التي شملت ألعاب سرعة البديهة، واختبارات الذاكرة، والمسابقات العائلية، ما أضفى جواً من الحماس خلال الاحتفال.

ومن المقرر أن تقام السحوبات الأسبوعية في 28 يونيو، و5 و12 و19 و26 يوليو، بالإضافة إلى 2 و9 و16 و23 و30 أغسطس، في مراكز التسوق الشريكة في دبي. وسيحصل الفائز في كلٍ من السحوبات العشرة الأولى على شقة استوديو، فيما سيُتوَّج الفائز بالجائزة الكبرى، والمتمثلة في شقة مكونة من غرفتي نوم، خلال السحب الختامي الذي يقام في 30 أغسطس.

وتستمر مبادرة «اربح منزلك في دبي» حتى 30 أغسطس. ولا يزال بإمكان العائلات والزائرين المؤهلين، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، الفوز بشقة بمجرد إنفاق 500 درهم لدى أي من العلامات التجارية المشاركة التي يزيد عددها على 1000 علامة تجارية في أكثر من 3500 متجر في دبي. ولتأكيد المشاركة، يقوم المتسوقون بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على مواد الحملة الرسمية في المواقع المشاركة، ثم تحميل إيصال الشراء.