"دبي للسلع المتعددة" يعلن تشكيل مجلس إدارة بورصة دبي للماس

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، توسعة مجلس إدارة بورصة دبي للماس بما يشكل إضافة مهمة إلى الخبرات المتخصصة في البورصة وتدعم مكانتها الرائدة في تجارة الماس العالمية.

وسيواصل المجلس الموسّع أعماله برئاسة أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.

ويضم المجلس بالإضافة الى رئيس مجلس الإدارة يضم 12 عضواً يشكلون نخبة من القيادات والاستشاريين المتخصصين في بيئة أعمال الأحجار الثمينة في المركز، إذ تغطي خبراتهم أسواق الماس العالمية وحوكمة القطاع والتوريد المسؤول والتجارة الدولية.

وينضم نيل فنتورا إلى مجلس إدارة بورصة دبي للماس عضواً وأميناً للسر، مستنداً إلى خبرة دولية تتجاوز 35 عاماً في سلسلة قيمة الماس والأحجار الثمينة، تشمل التعدين والتجارة والمجوهرات والتكنولوجيا.

وقد شغل فنتورا مناصب قيادية رفيعة في دي بيرز وأنجلو أمريكان، وقاد خلال مسيرته أهم مبادرات القطاع التجارية والابتكارية، منها مبيعات مزادات دي بيرز وتراكر ولايت بوكس وجيم فير. ويعمل حالياً مستشاراً خاصاً لقطاع الأحجار الثمينة في مركز دبي للسلع المتعددة، بما يدعم نمو قطاع الماس والأحجار الثمينة في دبي وتعزيز حضوره العالمي.

كما ينضم ويجانغ ليانغ إلى المجلس بخبرة واسعة في سياسات الماس الدولية وعملية كيمبرلي وسوق الماس الصينية. وقد تولى لأكثر من 15 عاماً مهمة نقطة الاتصال الرسمية لجمهورية الصين في عملية كيمبرلي، كما كان الرئيس المؤسس لبورصة قوانغتشو للماس. وعمل أيضاً مستشاراً للرئيس الوصي لعملية كيمبرلي، بما دعم رئاسة دولة الإمارات للعملية في 2025 ضمن جهود أوسع لتعزيز الحوكمة والشفافية والتعاون الدولي في تجارة الماس.

وتنضم وفاء جافري إلى المجلس بصفتها من الكفاءات المخضرمة في فريق الأحجار الثمينة بمركز دبي للسلع المتعددة. وانتُخبت جافري في عام 2026 لعضوية مجلس إدارة مجلس الماس العالمي. وتشغل كذلك عضوية فريق العمل المعني بعملية كيمبرلي ولجنة المعايير في مجلس المجوهرات المسؤول، إلى جانب عملها وسيطة معتمدة في لجنة المنازعات في بورصة دبي للماس. ويعكس تعيينها مساهمة مركز دبي للسلع المتعددة المستمرة في تطوير معايير القطاع الدولية والمشاركة في نقاشات السياسات ذات الصلة.

قوة وتميز

وقال أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: "استندت قوة وتميز بورصة دبي للماس دائماً على عمق الخبرات المتوافرة في بيئة أعمال الأحجار الثمينة بمركز دبي للسلع المتعددة. وسيسهم جمع قيادات تمتلك خبرات طويلة في أسواق الماس العالمية وحوكمة القطاع والتوريد المسؤول والتجارة الدولية، في تعزيز قدرة البورصة على دعم استمرار نمو القطاع وتطوره. وتعكس هذه التعيينات مستوى القيادات التي طورها مركز دبي للسلع المتعددة على مدى أعوام طويلة، كما ترسخ مكانة دبي واحدةً من أبرز المراكز العالمية لتجارة الماس والأحجار الثمينة".

ويضم أعضاء مجلس إدارة بورصة دبي للماس رئيس مجلس الإدارة أحمد بن سليم، والأعضاء:

أحمد حمزة، الرئيس التنفيذي لشؤون المنطقة الحرة، مركز دبي للسلع المتعددة، وأميت دهاماني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، مجوهرات دهاماني، وأنيث دانيال، رئيس خدمات المعاملات المصرفية، بنك الإمارات دبي الوطني، وبهافيش جافيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، مجموعة ستار جيمس، وديفي بلومارت، شريك، مجموعة بانيس، محمود أحمد، الرئيس التنفيذي، ثري إكس دايموندز، ومريم الهاشمي، مدير إدارة أول – المعادن والأحجار الثمينة، مركز دبي للسلع المتعددة، ونيل فنتورا، مستشار خاص – الأحجار الثمينة، مركز دبي للسلع المتعددة، وراشيل سحر، مؤسسة، آر سحر دايموندز راهول مودي، المؤسس والرئيس التنفيذي، دياروش، ووفاء جافري، خبيرة الأحجار الثمينة، مركز دبي للسلع المتعددة ، وويجانغ ليانغ، الرئيس التنفيذي، هابوس للاستشارات الاستراتيجية للمجوهرات – الصين .