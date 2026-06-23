طيران الإمارات أفضل ناقلة جوية في العالم

حصدت طيران الإمارات 3 جوائز مرموقة خلال حفل توزيع جوائز "بزنس ترافيلر الشرق الأوسط 2026"، بما في ذلك جائزة "أفضل ناقلة جوية في العالم"، إلى جانب جائزتي "أفضل درجة أولى"، و"أفضل صالة مطار في الشرق الأوسط" عن صالة الدرجة الأولى للناقلة في مطار دبي الدولي.

وتُعد جوائز "بيزنس ترافلر الشرق الأوسط" من أبرز الجوائز المتخصصة في قطاع السفر على مستوى المنطقة، حيث تكرّم المؤسسات الرائدة في مجال سفر الأعمال استناداً إلى ترشيحات وتصويت قراء المجلة.

وتسلّم الجوائز المرموقة نيابة عن الناقلة، عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.

وتعكس الجوائز التزام طيران الإمارات المتواصل بالاستثمار في تطوير تجربة السفر الاستثنائية التي تقدمها سواء على الأرض أو في الأجواء.

وتواصل الناقلة تنفيذ برنامجها لتحديث الأسطول بوتيرة متسارعة، حيث يشمل البرنامج حالياً 219 طائرة من طرازي الإيرباص A380 والبوينج 777، إلى جانب مواصلة استلام طائرات الإيرباص A350 الجديدة التي تتيح تقديم أحدث منتجات المقصورات والتقنيات المتطورة عبر عدد متزايد من الوجهات ضمن شبكتها العالمية التي تمتد إلى ما يقارب 140 وجهة.

وتخدم الطائرات المحدثة وطائرات إيرباص A350 الجديدة اليوم أكثر من 70 وجهة ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية، ما يوفر تجربة سفر أكثر تطوراً واتساقاً للعملاء المسافرين إلى دبي أو منها أو عبرها.

وتواصل تجربة الدرجة الأولى لدى طيران الإمارات ترسيخ معايير الفخامة للسفر التجاري الراقي، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بأجنحة خاصة مغلقة بالكامل، وخدمة تناول الطعام حسب الطلب التي تضم أطباقاً مستوحاة من وجهات الناقلة إلى جانب تناول الكافيار بلا حدود، والحصول على بيجاما مرطبة فاخرة، ومستحضرات العناية بالبشرة من Byredo، ومنتجات الاستحمام المستدامة من Voya، بالإضافة إلى أطقم العناية الشخصية من بولغري لضمان راحة وانتعاش المسافرين خلال الرحلات الطويلة، إلى جانب تجربة الشاور سبا والصالون الجوي على متن طائرات الإيرباص A380، وغيرها من الخدمات المصممة بعناية لتوفير تجربة استثنائية للعملاء.

كما تمتد هذه التجربة المتميزة في الدرجتين الأولى والأعمال إلى ما قبل الصعود إلى الطائرة، من خلال خدمة السيارة مع سائق في نحو 90 وجهة ضمن شبكة الناقلة، وخدمات المطار ذات الأولوية، وإمكانية الدخول إلى صالات طيران الإمارات المنتشرة في أكثر من 30 وجهة حول العالم.

وحصلت صالات الدرجة الأولى التابعة لطيران الإمارات في مطار دبي الدولي على جائزة أفضل صالة مطار في الشرق الأوسط، لما توفره من خدمات وتجارب حصرية تشمل قوائم طعام حسب الطلب، وعلاجات مجانية في المنتجع الصحي، ومنطقة تسوق فاخرة للأسواق الحرة، وتشكيلة مختارة من أفخر أنواع المشروبات، إضافة إلى إمكانية الصعود المباشر إلى الطائرة من بعض البوابات.

وتواصل طيران الإمارات استثماراتها في تطوير منتجاتها وخدماتها وشبكتها العالمية لتعزيز مكانتها الريادية في قطاع الطيران، وفي إطار هذا التوجه، بدأت الناقلة مؤخراً توفير خدمة الإنترنت فائق السرعة "ستارلينك" على متن طائراتها، ومع اكتمال البرنامج ستشغل أكبر أسطول دولي من الطائرات عريضة البدن المزودة بهذه التقنية على مستوى العالم. وحتى الآن، تم تجهيز 36 طائرة بالخدمة، ما يتيح للعملاء بث المحتوى، وإجراء المكالمات، والعمل، وممارسة الألعاب الإلكترونية، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي طوال الرحلة.

كما أطلقت طيران الإمارات مؤخراً برنامج "التأمين الشامل للسفر"، وهو منتج رائد يوفر مستويات إضافية من الحماية والطمأنينة للمسافرين. وفي وقت لاحق من العام الجاري، وتحديداً في أكتوبر، ستدشن الناقلة خدمة يومية إلى هلسنكي، لتصبح بذلك الناقلة الوحيدة التي توفر رحلات مباشرة ومنتظمة على مدار العام بين فنلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.