دبي مركز عالمي لجذب خبراء صناديق التحوّط

تؤكد دبي مكانتها المتصاعدة مركزاً عالمياً رئيساً لاستقطاب خبراء صناديق التحوط ومديري الاستثمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية، ونظام ضريبي جاذب، واستقرار اقتصادي وأمني جعلها إحدى أبرز الوجهات العالمية لنخبة العاملين في أسواق المال وإدارة الأصول.

وفي هذا السياق، علّقت منصة «إي فاينانشال كاريرز» البريطانية المتخصصة في التوظيف بقطاعي التمويل والتكنولوجيا المالية، على التحولات الجارية في القطاع المالي العالمي.

مشيرة إلى أن دبي باتت تستقطب موجة متزايدة من الكفاءات القادمة من المراكز المالية التقليدية، وعلى رأسها لندن. وأشارت المنصة إلى انتقال عدد من كبار خبراء التداول ومديري المحافظ الاستثمارية إلى الإمارات، من بينهم دانيال دانغور، كبير متداولي الاقتصاد الكلي في «غولدمان ساكس» بلندن.

والذي التحق بصندوق التحوط «إكسودوس بوينت» في دبي، في خطوة تعكس تنامي جاذبية الإمارة كمقر بديل للمؤسسات المالية العالمية. كما لفتت إلى توسع شركات استثمارية عالمية في الدولة، من بينها «بالياسني لإدارة الأصول» التي تنشئ مكتباً في أبوظبي.

إضافة إلى «سيتادل» التي تعمل على تأسيس وحدة متخصصة في الدخل الثابت والاقتصاد الكلي في دبي، مستقطبة عدداً من الموظفين القادمين من لندن.