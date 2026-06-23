إدراج «مساكن دبي ريت» ضمن مؤشر فوتسي إبرا ناريت للأسواق الناشئة

أعلن صندوق مساكن دبي ريت أحد أكبر محافظ المجمعات السكنية المخصصة لإدارة وتأجير الأصول السكنية في الإمارة، والمدرجة في سوق دبي المالي، إدراجه ضمن مؤشر «فوتسي إبرا ناريت العقاري للأسواق الناشئة».

وذلك عقب المراجعة الأخيرة لمؤشرات «فوتسي راسل». وقال الصندوق في بيان له، إن الإدراج يعزز حضوره أمام المستثمرين الراغبين في الوصول إلى سوق تأجير الأصول السكنية في دبي، كما يُتوقع أن يسهم في تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين والصناديق الاستثمارية التي تتبع المؤشرات.

ويُعد مؤشر «فوتسي إبرا ناريت العقاري للأسواق الناشئة» جزءاً من سلسلة مؤشرات «فوتسي إبرا ناريت العالمية للعقارات»، والتي تتبع أداء شركات العقارات وصناديق الاستثمار العقاري المدرجة والمؤهلة ضمن الأسواق الناشئة.