فلاي دبي تدعو شباب الإمارات للالتحاق ببرنامج «مُرحِّل الطيران»

أعلنت فلاي دبي عن فتح باب التقديم لبرنامج تدريب مُرحِّل الطيران «Flight dispatcher» الذي أطلقته أخيراً، والمخصص للمواهب والكفاءات الإماراتية.

وبعد توقيع مذكرة التفاهم في وقت سابق من هذا العام مع جامعة الإمارات للطيران، تدعو الناقلة المواطنين الطموحين للتقديم؛ ومن المقرر أن يبدأ تدريب الدفعة الأولى في سبتمبر من العام الجاري 2026.

وتمثل الخطوة علامة فارقة في مسيرة فلاي دبي وجهودها الاستراتيجية لتنمية كوادرها الماهرة، ودعم خططها الطموحة لتوسيع أسطولها وشبكتها، والمساهمة الفاعلة في أجندة تنمية رأس المال البشري في دولة الإمارات. ومن خلال توفير المزيد من الفرص للمواطنين الذين ليس لديهم خبرة سابقة في مجال الطيران، يدعم البرنامج بشكل مباشر مكانة دبي كمركز عالمي للطيران يتمتع بالمرونة والاستعداد للمستقبل.

10 أسابيع

وبموجب الشراكة يلتحق المرشحون بدورة مُرحِّل طيران تمهيدية (FDIC) في جامعة الإمارات للطيران بدبي. وتُعدّ الدورة برنامجاً معتمداً من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات (الجزء الثاني من لوائح الطيران المدني)، مدته 10 أسابيع، وهو مصمم لإعداد المتدربين للحصول على رخصة مُرحِّل طيران. وتُزوّد الدورة المتدربين بالمعرفة الفنية والتشغيلية الأساسية، بما في ذلك قانون الطيران، والأرصاد الجوية، والملاحة، وأداء الطائرات، والوزن والتوازن، والعوامل البشرية، وتخطيط الرحلات، مع التركيز على التعاون الوثيق مع الطيارين لضمان عمليات آمنة وفعّالة.

المواهب الوطنية

وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي: «نفخر بشراكتنا مع جامعة طيران الإمارات. يُعدّ تطوير المواهب الوطنية والاستثمار في كوادرنا البشرية أمراً حيوياً لاستراتيجية نمو فلاي دبي. لا يدعم هذا البرنامج تدريبنا الداخلي والتخطيط للمستقبل فحسب، بل يُسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال خلق فرص عمل مجدية وبناء قاعدة مستدامة من كوادر الطيران المستقبلية، بما في ذلك مرحلي الطيران والمهندسين والطيارين. إنّ فتح باب التقديم الآن واستقبال الدفعة الأولى خلال الأشهر القليلة المقبلة يُتيح لنا تغذية كوادرنا العاملة على المدى الطويل بشكل مباشر، وتلبية احتياجات فلاي دبي التوسعية في المستقبل».

وقال البروفيسور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران: «تمثل هذه المرحلة الجديدة من شراكتنا مع فلاي دبي خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران. ويعكس فتح باب التقديم لبرنامج تأهيل المرحلين الجويين للمواطنين الإماراتيين، التزامنا المشترك بإعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات التخصصية والخبرات اللازمة لدعم أحد أكثر القطاعات أهمية وتأثيراً في اقتصاد الدولة». وأضاف: «في ظل النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران، تزداد أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة عمليات المستقبل والمساهمة في استدامة ريادة دولة الإمارات عالمياً. ومن هذا المنطلق، نفخر بدورنا في إعداد جيل جديد من المتخصصين الإماراتيين المؤهلين للمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من تطور قطاع الطيران الوطني».

ويمكن للشباب الإماراتي الحاصل على شهادة الثانوية العامة والذين تقل أعمارهم عن 24 عاماً التقدم للالتحاق بالبرنامج. وتُزوّد الدورة التدريبية المكثفة المتدربين بالمعرفة التقنية الأساسية اللازمة لاجتياز اختبارات الهيئة العامة للطيران المدني. عند إتمام المرحلتين الأكاديمية والعملية بنجاح، سيحصل الخريجون على شهادة إتمام الدورة، مما يؤهلهم مباشرةً للحصول على رخصة موظف مُرحِّل طيران رسمية، ووظيفة دائمة ضمن قسم عمليات الطيران المتنامي في فلاي دبي.

ويعكس برنامج تدريب «مُرحِّل الطيران» التزام فلاي دبي بتعزيز قدراتها الداخلية وتطوير إمكانات موظفيها لدعم خططها الطموحة للنمو. تشمل هذه المنظومة المتكاملة برنامج التدريب الأساسي للطيارين (MPL)، وبرنامج التدريب المهني في صيانة وهندسة الطائرات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من فرص التدريب الداخلي والعملي. وتضمن هذه المبادرات مجتمعة مشاركة الجيل القادم من القادة والشباب الإماراتي في صميم قصة نجاح قطاع الطيران بدبي.

ودعت الناقلة المرشحين الإماراتيين المهتمين على تقديم طلباتهم عبر بوابة التوظيف الرسمية لشركة فلاي.