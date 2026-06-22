«إتش إس بي سي» يُطلق خدمة الإيداع المرمزة في الإمارات

أعلن بنك إتش إس بي سي عن إطلاق خدمة الودائع المرمزة (TDS) في الإمارات، ما يُمثل توسعاً كبيراً لإمكاناته في مجال الخدمات المالية الرقمية، وهي متاحة لعملاء البنك من الشركات على مدار الساعة، لتمكينهم من إجراء تحويلاتهم المالية بين مختلف الدول بشكل سلس وفوري، ضمن بيئة مُتوافقة مع اللوائح التنظيمية. وتجمع خدمة الودائع المرمزة بين السهولة والثقة في الودائع المصرفية التقليدية، وسرعة وشفافية وأتمتة البنية التحتية القائمة على تقنية BlockChain.

وتتيح الخدمة للشركات المؤهلة إمكانية تحويل الأموال، محلياً ودولياً، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من مراكز الخزانة إلى الشركات التابعة، بشكل فوري ومباشر باستخدام تقنية BlockChain، ما يعزز من إدارة السيولة النقدية وتسهيل عمليات التجارة العالمية.

خطوة مهمة

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في الإمارات: «يمثل إطلاق الخدمة خطوة مهمة أخرى في مستقبل التحويلات المالية، وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة فريدة تؤهلها من قيادة هذا التحول. وإدخال خدمة الودائع الرقمية في الإمارات دليل على نضج البيئة التنظيمية المحلية فيما يتعلق بالخدمات المالية الرقمية، والطلب الحقيقي من قبل الشركات العاملة داخل أو من خلال سوق الإمارات على أدوات خزانة أكثر فعالية».

وبهذا الإطلاق، سينضم الدرهم الإماراتي إلى شبكة تدعم بالفعل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي ودولار هونغ كونغ ودولار سنغافورة، ما يوسع نطاق وصول نظام الودائع المرمزة إلى منطقة الخليج ويربطه بالتدفقات التجارية والاستثمارية الأوسع نطاقاً التي تمر عبر سوق الإمارات.

وقال كايل بواج، الرئيس الإقليمي لحلول المدفوعات العالمية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «يتزايد الطلب على حلول السيولة النقدية الفورية والآمنة والمتاحة على مدار الساعة، حيث تسعى الشركات إلى المنافسة في بيئة معولمة ورقمية للغاية. وتعتبر خدمة الودائع المرمزة امتداداً طبيعياً لاستراتيجيتنا العالمية للأصول الرقمية في أحد أكثر المراكز المالية حيوية في العالم».

وتشمل المزايا التي توفرها الودائع المرمزة تسوية أسرع ضمن شبكة الودائع المرمزة، وإمكانية إجراء التحويلات المالية المحلية والخارجية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإدارة رؤوس الأموال التشغيلية وحركة السيولة النقدية بين الحسابات والكيانات بشكل أكثر كفاءة.