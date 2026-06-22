معرض «EPEX» يعود إلى دبي 2 سبتمبر 2026

تستضيف دبي معرض «EPEX 2026»، في الفترة من 2 إلى 3 سبتمبر 2026، ويشارك «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفته شريك الوجهة المستضيفة، في حين تنضم مجموعة كيرزنر الدولية شريكاً رئيساً. وينطلق معرض EPEX 2026 تحت شعار «حيث يلتقي القادة مجدداً»، مع توقع مشاركة أكثر من 100 من كبار المشترين كجزء من البرنامج الأساسي، ويهدف المعرض إلى تنظيم أحد أكثر التجمعات تميزاً وأهمية في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.

وفي دورته الحادية عشرة، رسّخ معرضEPEX مكانته كإحدى أبرز المنصات المتخصصة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، حيث يجمع بين كبار المشترين، والوجهات، والفنادق، ومواقع استضافة الفعاليات، والمعنيين بقطاع تنظيم الفعاليات في الهند، الشرق الأوسط، أفريقيا، والأسواق الواعدة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تواصل دبي الاستثمار في قطاع فعاليات الأعمال والمنصّات التي توفّر فرصاً حقيقية للتواصل وتوثيق العلاقات المهنية على المدى الطويل، وتسهم في دعم نمو منظومته في المدينة وتحقيق قيمة مضافة للشركاء من مختلف أنحاء العالم. ويؤدي معرض EPEX دوراً مهماً في جمع صناع القرار وتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في وقت يشهد فيه القطاع العالمي للفعاليات تطوراً متسارعاً. ويعكس دعمنا المستمر لهذا الحدث التزام دبي بتعزيز الشراكات الدولية وتوطيد العلاقات مع الشركاء في الأسواق الرئيسية والواعدة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال".

وقالت كاريشما هوندالاني، مؤسِّسة معرض EPEX: "تأسس معرضEPEX على قناعة راسخة بأن وتيرة الأعمال تتسارع بشكل أكبر عندما يلتقي الأشخاص المناسبون في البيئة المثالية للتواصل. ويكتسب الربع الأخير من العام الحالي أهمية خاصة لقطاعنا، الذي يشهد بدوره عودة الزخم إلى الأنشطة التي تعزز من وسائل التواصل وبناء الشراكات، كما تتسارع دورات التخطيط عبر مختلف المناطق والقطاعات. وتركز الدورة على جمع القادة والمشترين والمعنيين الذين يسهمون بفاعلية في تشكيل مستقبل منظومة فعاليات الأعمال".

وستركز الدورة هذا العام بشكل خاص على الأسواق الواعدة ذات الإمكانات العالية، بما في ذلك الهند، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا، وتركيا، حيث يجمع المعرض مجتمعاً من المشترين وقادة القطاع الذين لديهم خططاً ومشاريع تجارية فعلية جاهزة للتعاقد. وإلى جانب الاجتماعات المنظمة وجلسات التواصل، سيشهد معرض 2026 EPEX تجارب استكشافية ملهمة للوجهة المستضيفة، وجلسات الحوار مع أبرز المتحدثين من قادة القطاع، وعروض تقديمية مختارة، ومنصات تكريم تسلط الضوء على الفعاليات والشراكات الأكثر تأثيراً في المنطقة.