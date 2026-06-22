"اقتصادية الشارقة" و"الاتحادية للضرائب" توقعان اتفاقية للربط الإلكتروني

البيان

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والربط الإلكتروني بين الجهتين، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع كفاءة تبادل البيانات، ودعم الامتثال الضريبي، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو التحول الرقمي والحوكمة الذكية.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير آليات تبادل البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يدعم دقة المعلومات وسرعة الوصول إليها، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين وقطاع الأعمال في إمارة الشارقة.

وبموجب الاتفاقية، يعمل الطرفان على تطوير قنوات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية المعلومات، وبما يضمن توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار وتسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.

وأكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الحكومي وتوظيف الحلول الرقمية الحديثة بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في التحول الرقمي والابتكار الحكومي. وتؤكد الاتفاقية التزام الطرفين بمواصلة تطوير آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، ويعزز كفاءة العمل الحكومي ويسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة،: أن الاتفاقية تجسد حرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الاتحادية بما يدعم تكامل الأدوار الحكومية ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال. كما أن الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع الهيئة الاتحادية للضرائب يمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين ورواد الأعمال، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة والتحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات.وأضاف : "نؤمن بأن التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة في تبادل البيانات يسهمان في رفع جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجاباً على مجتمع الأعمال ويعزز جاذبية إمارة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة".

الذكاء الاصطناعي

وأكد عبدالعزيز محمد الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن البيانات المُتبادلة بموجب الاتفاقية ستُسهم في إثراء منظومة بيانات الهيئة، وتعزيز قدراتها للاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي المُساعد المُستخدمة في دعم قرارات وتوصيات التسجيل، والامتثال الضريبي، بما يرفع مستوى دقة المُخرجات وكفاءة العمليات، وستدعم البيانات كذلك جهود الهيئة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المُساعد "Agentic Ai"، وذلك من خلال تزويدها ببيانات نوعية إضافية تُعزِّز قدراتها التحليلية والتنبؤية، وتُسهم في تقديم خدمات رقمية استباقية وتحسين تجربة المتعاملين.

وقال : "تدعم اتفاقية التعاون المشترك بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة جهود الهيئة لمواكبة منظومة تحويل قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المُساعد "Agentic Ai" التي تستهدف إحداث تحول نوعي في كفاءة العمل الحكومي، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات، كما تُساهم الاتفاقية في تعزيز رؤيتنا الطموحة للتوسُّع في التحوُّل الرقمي في القطاع الضريبي، ومواكبة برنامج "تصفير البيروقراطية" لتبسيط وتقليص الإجراءات، والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين، وتشجيع الامتثال الضريبي الطوعي اعتمادًا على أحدث التقنيات الرقمية".