«طيران الإمارات» تعزز تجربة السفر إلى دبي بعروض حصرية وإقامة مجانية

أطلقت «طيران الإمارات» مجموعة من العروض الحصرية للمسافرين إلى دبي أو عبرها خلال موسم الصيف، تشمل إقامة مجانية في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي، إلى جانب مئات العروض والتخفيضات عبر برنامج «ماي إيمريتس باس»، بما يتيح للزوار الاستمتاع بقيمة إضافية وتجارب متنوعة خلال عطلاتهم الصيفية أو فترات التوقف في دبي.

وتوفر دبي على مدار العام مجموعة واسعة من التجارب التي تلبي مختلف اهتمامات الزوار وأنماط السفر، ما يجعلها وجهة مثالية للعطلات الصيفية بمختلف مددها. ويمكن للزوار الاستمتاع بمزيج متنوع من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية، وزيارة أبرز المعالم العالمية مثل برج خليفة، وخوض تجارب مشوقة في الوجهات الترفيهية والحدائق التخصصية، أو استكشاف المتاحف والمعارض الفنية التفاعلية المنتشرة في أنحاء المدينة. وبفضل ما تتميز به من بنية تحتية متطورة ومستويات عالية من الضيافة والأمان، تواصل دبي استقطاب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات السياحية زيارةً على مستوى العالم.

منظومة متكاملة

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال والترفيه، مستفيدةً من منظومة متكاملة تجمع بين سهولة الوصول وتنوع التجارب وجودة الخدمات. وتأتي هذه العروض في إطار التزامنا بدعم جاذبية دبي كوجهة عالمية، وتمكين عملائنا من الاستفادة من كل ما تقدمه المدينة من تجارب استثنائية متنوعة في مجالات التسوق والضيافة والترفيه والأنشطة العائلية، سواء خلال العطلات الطويلة أو فترات التوقف القصيرة».

إقامة مجانية

وتمنح «طيران الإمارات» المسافرين فرصة تحويل فترة التوقف في دبي إلى عطلة متكاملة أو تمديد إقامتهم الصيفية من خلال الاستفادة من إقامة مجانية في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي الفاخر ذي الخمس نجوم، والذي يقع في قلب المدينة.ويتيح الفندق لضيوفه تجربة متكاملة تشمل مجموعة من المطاعم والمقاهي الحائزة جوائز عالمية، ومنتجع «سراي» الصحي المستوحى من الطقوس العلاجية التقليدية، إضافة إلى مرافق رياضية متطورة ومسبح خارجي بإطلالات مميزة على أفق دبي.

وخلال الفترة من 22 يونيو إلى 12 يوليو، يستمتع المسافرون الذين يشترون تذاكر للذهاب والعودة على الدرجة الأولى أو درجة الأعمال بإقامة مجانية لمدة ليلتين، فيما يحظى المسافرون على الدرجة السياحية الممتازة أو الدرجة السياحية على إقامة مجانية لمدة ليلة واحدة. ويسري العرض على جميع تذاكر الذهاب والعودة إلى دبي أو عبرها، للمسافرين الذين تتجاوز مدة توقفهم في المدينة 24 ساعة، وذلك على الرحلات الممتدة بين 25 يونيو و30 سبتمبر.

«تجربة دبي»

ويمكن للعملاء الاستفادة من منصة «تجربة دبي» التابعة لـ«طيران الإمارات» لتخطيط رحلاتهم بسهولة واختيار برامج مصممة وفق اهتماماتهم ومدة إقامتهم، بما في ذلك برامج مخصصة لفترات التوقف القصيرة التي تمتد 24 أو 48 ساعة.

ويعود برنامج «ماي إيميرتس باس» خلال صيف 2026 مع أكثر من 600 عرض حصري في مختلف أنحاء دبي. ويمكن للعملاء الاستفادة من خصومات ومزايا خاصة لدى مجموعة واسعة من المطاعم والمنتجعات الصحية ومتاجر التجزئة والوجهات الترفيهية، وذلك بمجرد إبراز بطاقة الصعود إلى الطائرة، سواء الورقية أو الرقمية**، إلى جانب بطاقة هوية سارية المفعول لدى الجهات المشاركة.

صيف دبي

تعود مفاجآت صيف دبي في دورتها الثامنة والعشرين خلال الفترة من 2 يوليو إلى 30 أغسطس 2026، مقدمة برنامجاً حافلاً بالفعاليات والعروض الترفيهية والتجارب الحصرية. ويمكن للزوار الاستمتاع بسلسلة حفلات Beat the Heat DXB الموسيقية، والفعاليات الثقافية، والأنشطة الرياضية والصحية، إلى جانب عروض التسوق الحصرية والتخفيضات الكبيرة في مراكز التسوق والوجهات الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة.

مرونة

وتشغل «طيران الإمارات» حالياً رحلاتها إلى أكثر من 138 وجهة حول العالم، وتواصل الناقلة توفير مزيد من المرونة لعملائها من خلال سياسة إعادة الحجز المرنة، حيث تتضمن جميع الحجوزات الصادرة اعتباراً من 2 أبريل 2026 إمكانية تغيير موعد السفر مرة واحدة دون رسوم إضافية عبر جميع الدرجات، كما تتيح خدمة «تثبيت السعر» للعملاء تثبيت سعر التذكرة لفترة محددة ريثما يستكملون ترتيبات عطلاتهم الصيفية. وإضافة إلى ذلك، أطلقت الناقلة مؤخراً برنامج «التأمين الشامل للسفر»، الذي يوفر مستويات إضافية من الحماية والطمأنينة للمسافرين طوال رحلاتهم.