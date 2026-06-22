سوق دبي الحرة «الأفضل للتسوق في الشرق الأوسط»

حصدت سوق دبي الحرة مجدداً جائزة «أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» للعام الـ 25 على التوالي، خلال الحفل السنوي لتوزيع «جوائز بزنس ترافلر ميدل إيست 2026»، الذي أُقيم في فندق «انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي».

ويجسد الإنجاز الجديد مكانة السوق الرائدة إقليمياً وعالمياً، ويؤكد التزامها الثابت بتقديم أرقى تجارب التسوق العالمية لملايين المسافرين الذين يعبرون مطار دبي الدولي سنوياً. يأتي التقدير في أعقاب تسجيل السوق في عام 2025 مبيعات سنوية قياسية بلغت 2.378 مليار دولار، في إنجاز بوأها المركز الخامس في قطاع الأسواق الحرة على مستوى العالم.

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يعد الفوز بهذه الجائزة للعام الـ 25 على التوالي إنجازاً مميزاً يتوج جهود فريق عمل السوق ويعكس حرص جميع أفراده على تقديم خدمات تسوق رفيعة المستوى. ونعتز بهذا التقدير من مجلة «بزنس ترافلر الشرق الأوسط»، الذي يشكل حافزاً لنا لمواصلة الارتقاء بتجربة التسوق في مطار دبي الدولي، من خلال تعزيز الابتكار، وتقديم مستويات استثنائية من خدمة العملاء، وتوفير تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات التي تلبي تطلعات المسافرين من مختلف أنحاء العالم».

وتسلم الجائزة، بالنيابة عن سوق دبي الحرة، شينيد السباعي، نائب أول الرئيس ـــ التسويق، وسالم دحمان، مدير أول ـــ التسويق.

ونجحت سوق دبي الحرة، على مدى أكثر من أربعة عقود، في ترسيخ مكانتها ضمن أبرز مؤسسات تجزئة السفر في المطارات على مستوى العالم، وذلك بفضل حرصها الدائم على تبني أعلى معايير التميز في القطاع من خلال عملياتها التجارية الواسعة، ومبادراتها التي تركز على تقديم خدمات فاخرة للعملاء، ودعمها المستمر للفعاليات الرياضية الدولية. وقد أصبح مطار دبي الدولي اليوم أكثر من مجرد بوابة عبور عالمية، إذ تحول إلى وجهة تسوق متكاملة تواكب مكانة دبي العالمية الرائدة وتقدم أرقى تجارب التسوق الفاخرة، والتي تبدأ منذ لحظة وصول المسافر إلى المطار.

وتعد جوائز «بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط» من أبرز وأعرق جوائز قطاع تجزئة السفر على مستوى المنطقة، وتكرم التميز في قطاعات الطيران والضيافة والسفر، حيث يتم اختيار الفائزين بناءً على تصويت قراء مجلة «بزنس ترافلر الشرق الأوسط»، الذي يعكس تفضيلات وتجارب المسافرين الدائمين.