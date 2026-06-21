«الاتحادية للضرائب» تشارك بأعمال الجمعية العامة لمركز الإدارات الضريبية للدول الأمريكية

شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب في مؤتمر أعمال الجمعية العامة الستين لمركز الإدارات الضريبية للدول الأمريكية (CIAT)، بهدف تعزيز حضورها في المحافل الضريبية الدولية وترسيخ التعاون مع الإدارات الضريبية العالمية، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال الإدارة الضريبية والاطلاع على أحدث التوجهات الدولية في التحول الرقمي الضريبي.

وترأس عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وفد الإمارات المشارك في مؤتمر أعمال الجمعية العامة الستين لمركز الإدارات الضريبية للدول الأمريكية، والتي عقدت في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان على مدى أربعة أيام تحت عنوان «التحول الرقمي للإدارات الضريبية»، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الإدارات الضريبية والمنظمات المختصة من مختلف دول العالم وممثلي الشركات التقنية المزودة لأنظمة وحلول الذكاء الاصطناعي. وضم الوفد عبد الله البستكي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب، وسائدة قدومي عثمان، مستشار السياسات الضريبية بالهيئة.

وتناولت أعمال الجمعية عدداً من المحاور الرئيسة المتعلقة بتطوير الإدارة الضريبية، من أبرزها استراتيجيات وأدوات تعزيز الامتثال الضريبي، والخدمات الإلكترونية المتكاملة من البداية إلى النهاية، إضافةً إلى البنية التحتية الرقمية، والقدرات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بعمليات التحول الرقمي في القطاع الضريبي، كما شهدت جلسات وورش عمل متخصصة هدفت إلى تبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتجارب الدولية في مجال الإدارة الضريبية الرقمية.

وأكد عبد العزيز الملا، أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور دولة الإمارات في المحافل الضريبية الدولية المتخصصة، بما يدعم تطوير منظومة ضريبية متقدمة تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتسهم في دعم الاستدامة الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأضاف إن الهيئة تحرص من خلال مشاركتها في المؤتمرات والملتقيات الدولية المتخصصة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الإدارة الضريبية، ولا سيما ما يتعلق بمستقبل التحول الرقمي والتقنيات الحديثة ودورها في تطوير الخدمات الضريبية ورفع كفاءة الامتثال، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة المنظومة الضريبية في الدولة وتقديم خدمات استباقية ومتكاملة للمتعاملين.

كما أكد أن التحول الرقمي أصبح أحد المحاور الرئيسة في تطوير الإدارات الضريبية عالمياً لما يوفره من حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل العمل على تطوير بنيتها الرقمية والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم عملياتها التشغيلية وتقديم تجربة متطورة للمتعاملين.