45 دولة تشارك بمعرض دبي الدولي للأخشاب

تستعد دبي لاستقبال أكثر من 400 عارض و600 علامة تجارية من 45 دولة حول العالم، مع اقتراب انطلاق معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2026، في حدث يعكس المكانة المتنامية للإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. ويجمع المعرض نخبة من قادة الصناعة والمستثمرين وصناع القرار لاستعراض أحدث الابتكارات التي تقود التحول الرقمي واللوجستي في قطاع الأخشاب، وسط توجه عالمي متسارع نحو الأتمتة والذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في التصنيع والتجارة الدولية.

ويقام المعرض خلال الفترة من 22 إلى 24 يونيو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، وتأتي دورة هذا العام في وقت يتزايد فيه تأثير التحولات في سلاسل الإمداد، وتتطور فيه استراتيجيات التوريد، وترتفع فيه متطلبات السرعة والشفافية والكفاءة التشغيلية. ويبرز الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والخدمات اللوجستية الذكية، وأنظمة سلاسل الإمداد الرقمية بوصفها ركائز رئيسية تعيد رسم آليات توريد المنتجات الخشبية، ونقلها، وإدارتها، وتسليمها عبر الأسواق العالمية.

ومن أنظمة المعالجة المتقدمة وحلول الأتمتة الصناعية، إلى منصات الرؤية اللحظية لسلاسل الإمداد وحلول الخدمات اللوجستية الذكية، يسلط المعرض الضوء على ابتكارات عملية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع اتخاذ القرار، وتمكين نماذج أعمال أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات السوق. كما يؤكد الحدث، بصفته أحد أبرز المنصات المتخصصة في المنطقة، على الدور المتنامي للتكنولوجيا في تعزيز التنسيق عبر سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة التدفقات التجارية في قطاع الأخشاب.

يمنح المعرض العارضين فرصة مباشرة للوصول إلى شريحة مستهدفة من المهنيين، وصناع القرار، وشراكات سلاسل التوريد، والقدرات التجارية الأكثر تطوراً.