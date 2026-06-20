مبادرة «Talks AIM» تعزز الشراكة الإماراتية – الصينية في كوانغجو

ضمن فعاليات مبادرة «AIM Talks »، قاد فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى في سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية بمدينة كوانغجو الصينية، عكست تنامي الزخم في مسار التعاون الإماراتي – الصيني في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد المستقبلي المرتبط بمحركات النمو الجديدة.

وأكدت هذه اللقاءات الدور المتنامي لـ«AIM Talks » بوصفها منصة عملية تجمع بين الحوار المؤسسي والتعاون القطاعي والشراكات الاقتصادية المستدامة، بما يرسخ جسور التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التكنولوجية.

وضم الوفد الإماراتي كلاً من مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في كوانغجو، وداوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية، ورجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى جانب عدد من المسؤولين من حكومة منطقة تيانخه، ما يعكس المستوى المؤسسي الرفيع للمشاركة الإماراتية وحرصها على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الصيني.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع ثنائي رفيع المستوى مع سون تشي يانغ، عمدة مدينة كوانغجو، لبحث مواءمة خطط التنمية الحضرية مع فرص التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات. وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون في قطاعات النقل، والتنقل الذكي، والتمويل، والسياحة، والطاقة الجديدة، بما يدعم تأسيس مشاريع مشتركة ونماذج تعاون قابلة للتطبيق.

وخلال اللقاء، عرض الجانب الصيني توجهاته الاستراتيجية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والطاقة الجديدة، واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، مؤكداً جاهزية كوانغجو لتعميق التعاون مع دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، وتعزيز الشراكات في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه، أكد فهد القرقاوي أن دولة الإمارات تمثل مركزاً إقليمياً محورياً يربط الأسواق العالمية ويتيح بيئة تنافسية متقدمة تدعم التوسع الاستثماري، مشيراً إلى فرص واعدة للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتمويل، والطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والأمن الغذائي.

وفي محطة ثانية، زار الوفد الإماراتي شركة بي سي آي للتقنيات (PCI Technology) المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، حيث اطلع على نماذج متقدمة في تطوير المدن الذكية، والنقل الحديدي الذكي، وحلول التنقل الحضري المتكامل.

وتم خلال الزيارة بحث فرص مواءمة الابتكار الصيني مع احتياجات السوق الإماراتي، خصوصاً في مجالات النقل الذكي والبنية التحتية، بما يعزز دور كوانغجو كبوابة استراتيجية داخل منظومة التعاون الإماراتي – الصيني.

وأكدت سعادة رجاء المزروعي أن دولة الإمارات تواصل دمج تقنيات الجيل الجديد في منظومة النقل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة وأنظمة المراقبة المتقدمة للسكك الحديدية، بهدف تعزيز الكفاءة والسلامة والاستدامة في البنية التحتية للنقل.

من جهته، أعرب هوانغ يينغ، نائب الرئيس والمدير العام للشؤون العامة في الشركة، عن اهتمام المؤسسة بتوسيع تعاونها مع السوق الإماراتية في مجالات النقل الذكي والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل نقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع والتطوير الصناعي المشترك.

واختُتمت اللقاءات بالتأكيد على أن «AIM Talks China » تمثل منصة استراتيجية متقدمة تحول الحوار إلى تعاون عملي بين الحكومات والقطاع الخاص، وتدعم بناء شراكات مستدامة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الجديد، بما يعزز مسار العلاقات الإماراتية – الصينية نحو مرحلة أكثر عمقاً وشمولاً.