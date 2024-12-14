«ميبا» يكشف عن أحدث رؤى مستقبل طيران رجال الأعمال

اختتم معرض «ميبا» لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة 2024 فعالياته بنجاح كبير، باستضافة ما يزيد على 145 جهة عارضة، وعرض أكثر من 30 طائرة، ليعزز مكانته بوصفه المنصة الرائدة في قطاع طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد اليوم الختامي من المعرض زيارة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والذي جرى خلاله الكشف عن أحدث الرؤى المستقبلية المتعلقة بتطوير القطاع.

وسلط اليوم الأخير من المعرض الضوء على مستقبل قطاع طيران رجال الأعمال، إذ طرح علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا) مجموعة من الرؤى حول فتح الآفاق أمام الفرص في مجال طيران رجال الأعمال في جلسة حوارية حول برنامج «قادة الجيل القادم»، المبادرة التفاعلية التي تتيح للطلاب التواصل مع قادة القطاع لاستكشاف المسارات المهنية.

وسلط اليوم الختامي من المعرض الضوء على موضوع «الأعمال في قطاع طيران رجال الأعمال»، حيث استضاف مؤتمر بيز آف أكثر من 65 من كبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين، وبدوره، شارك شادي سعادة، رئيس شركة «إيرباص لطائرات رجال الأعمال»، في جلسة نقاشية طرح خلالها رؤيته للتطورات التي يشهدها القطاع، وقال: «تشهد هذه السوق المتخصصة عاماً حافلاً بالنشاط خلال الفترة الراهنة، وبدأنا فعلياً بحصد ثمار عملنا الدؤوب خلال السنوات السابقة، بما في ذلك شراكتنا مع رويال جيت، والتي شملت حتى الآن 8 طلبيات و3 اتفاقيات، ما يجعل هذا العام عاماً قياسياً بالمقارنة مع الـ17 عاماً الفائتة».

وجمعت الجلسة النقاشية بعنوان «أسرار القطاع ورؤى لمالكي الطائرات»، نخبة من الشخصيات البارزة في هذا المجال، بما في ذلك تشاد أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة جيت كرافت؛ وناداف كيسلر، المدير الإداري لمجموعة آسيان سكاي؛ وبول ب. جيبلي، رئيس محكمة لاهاي للتحكيم في مجال الطيران، وأدار الجلسة وسيم صاحب، الشريك الإداري لدى شركة أوبس أيرو في دولة الإمارات، حيث قدمت رؤى قيمة حول كيفية تجاوز التحديات التي تواجه سوق الطيران الحالي.

وقال تشاد أندرسون: «أود التأكيد على أن سوق إعادة بيع الطائرات الخاصة لن يكون مضطرباً بالقدر الذي يراه الكثيرون في عام 2025، والأمر لا يتعلق بنا فقط، إذ يشهد القطاع بشكل عام، تسجيل طلبيات كبيرة على الطائرات الجديدة، فضلاً عن الحركة النشطة التي يشهدها سوق الطائرات المستعملة، إضافة إلى وجود ما يكفي من المعروض في الفترة الأخيرة، حيث أصبح السوق في وضع جيد بشكل عام خلافاً للسنوات الأخيرة التي شهدت العديد من التحديات المتعلقة بالعرض». وأعلنت شركة بومباردييه الكندية الرائدة في قطاع الطيران عن كشفها عن طائرة جلوبال 7500 ذات المدى الاستثنائي والمتفردة في تحطيم الأرقام القياسية وطائرة تشالنجر 3500 متعددة الاستخدامات من فئة الطائرات متوسطة الحجم خلال معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة 2024.

وتواصل شركة بومباردييه ترسيخ وجودها في هذا القطاع سريع التطور والنمو وخصوصاً مع الانطلاقة القوية لعالم الطيران الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة.

وتمتلك بومباردييه أسطولاً مكوناً من حوالي 5 آلاف طائرة تعمل في جميع أنحاء العالم، وتشمل شبكة خدماتها الواسعة عشرة مراكز خدمة في ست دول. وتم تصميم طائراتها في منشآت حديثة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.