الطاقة الشمسية تدعم الاقتصاد الألماني وتخفض واردات الوقود بـ20 مليار يورو

أفاد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية بأن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية حقق لألمانيا فوائد اقتصادية كبيرة، كما أسهم في تعزيز الاستقلال عن واردات الطاقة الأحفورية.

وأوضح الاتحاد، بمناسبة معرض «إنترسولار» في مدينة ميونيخ خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري، أن نحو ستة ملايين منشأة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية تم تركيبها حتى الآن حققت خلال السنوات الست الماضية منفعة اقتصادية وطنية بلغت مئات المليارات من اليورو.

ووفقاً للاتحاد، جرى خلال الفترة من 2020 إلى 2025 الاستعاضة عن واردات من الطاقة الأحفورية بقيمة تقارب 20 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، تم تجنب تكاليف الأضرار المناخية بما يصل إلى 250 مليار يورو.

وأضاف الاتحاد أنه تم خلال هذه الفترة إنتاج ما يقرب من 390 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية.

وأسهمت هذه الكمية في خفض الحاجة للوقود الأحفوري وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة به بصورة ملحوظة. ووفقاً للوكالة الألمانية للبيئة، أدى استخدام الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية في ألمانيا إلى تجنب انبعاث نحو 500 مليون طن من غازات الدفيئة (مكافئ ثاني أكسيد الكربون) خلال السنوات العشرين الماضية. وجرى تسجيل أكثر من نصف هذه الكمية خلال الفترة من 2020 إلى 2025 وحدها.

وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، بحسب البيان: «كل منشأة جديدة للطاقة الشمسية تقلل اعتمادنا على واردات الطاقة وتجعل أسعار الكهرباء أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الجيوسياسية»، مضيفاً أن التوسع في تقنيات الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين يجب أن يستمر بشكل متواصل.

وأشار الاتحاد إلى أن قطاع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في ألمانيا يوفر حالياً نحو 120 ألف وظيفة ويحقق إيرادات سنوية تبلغ نحو 30 مليار يورو.