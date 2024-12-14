200 مليار درهم الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات بحلول 2029

يشهد الإنفاق على نظام الرعاية الصحية في الإمارات نمواً سريعاً، ومن المتوقع أن يتجاوز 55 مليار دولار (حوالي 202 مليار درهم) بحلول 2029، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات الإدارية «براكسيس جلوبال اليانز» Praxis Global Alliance.

وقال تقرير «براكسيس جلوبال اليانز» إنه بفضل الارتفاع التدريجي في معايير الرعاية الصحية، ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى أكثر من 78 عاماً، بزيادة قدرها 5 سنوات مقارنة بعام 2010.

علاوة على ذلك، فإن تكاليف الرعاية الصحية المنخفضة نسبياً جعلت من دبي وأبوظبي وجهتين جاذبتين للأجانب، حيث تحتل المدينتان المرتبة بين أفضل عشر وجهات للسياحة العلاجية في العالم.وفي إطار جذب الخبرات الطبية العالمية شهدت دبي افتتاح مستشفى سينو، أول مستشفى صيني في إمارة دبي، بحضور مسؤولين من هيئة الصحة بدبي وكبار قيادات الشركات الصينية وجامعة الخليج الطبية التابع له المستشفى.

وقال تشونغانغ لي، رئيس مجموعة هواسيل الدولية ومستشفى سينو: فخورون جداً لإحضار الطب الصيني التقليدي بأحدث التقنيات الطبية الحيوية من مجموعة هواسيل إلى الإمارات.