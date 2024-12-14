غرفة الفجيرة تعزز العلاقات مع مجتمع الأعمال البيلاروسي

بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، سبل تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع غرفة بيلاروسيا، وتأسيس شراكة عمل استراتيجية تخدم مصلحة مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، الياكسي جالديبين، قنصل عام بيلاروسيا لدى الإمارات، بحضور كل من سرور حمد الزوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وفطيم عبيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة.

وأكد الشيخ سعيد الشرقي، خلال اللقاء، حرص غرفة الفجيرة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وبيلاروسيا وإمكانية إقامة شراكات استثمارية بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

واستعرض سلطان الهنداسي، مقومات ومزايا الاستثمار في الفجيرة، لا سيما في مجالات تخزين النفط وتزويد السفن بالوقود والخدمات اللوجستية والصناعة والسياحة.

وقال: إن بإمكان الغرفة تقديم التسهيلات المتاحة لرجال الأعمال في بيلاروسيا الراغبين في دخول سوق العمل في الفجيرة، وذلك انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية بدعم نمو الأعمال، وخلق بيئة محفزة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في المجالات الصناعية والتجارية المختلفة.

وقال قنصل عام بيلاروسيا، إن غرفة بلاده ترغب في تعزيز العلاقات مع أصحاب الأعمال في الفجيرة، وتوقيع مذكرة تفاهم تعزز العلاقات بين الجانبين، وقدم سرداً للمقومات الاقتصادية في بلاده، مشيراً إلى أنها تشتمل بشكل عام على الصناعة والزراعة والبناء والتجارة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واتفق الجانبان على توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة الفجيرة وغرفة بلاروسيا في وقت لاحق.