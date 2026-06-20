«روبو. ايه أي» الإماراتية تستحوذ على «كيو سي كابيتال» لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة روبو. ايه أي (Robo.ai Inc.) المدرجة في بورصة ناسداك، وهي شركة مقرها دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على 100% من حصص الملكية في شركة كيو سي كابيتال المحدودة (QC Capital Limited)، المعروفة باسم «كوانتوم كور» أو «كيو سي كابيتال».

وبموجب الاتفاقية، تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة المقترحة نحو 60 مليون دولار أمريكي، على أن تسدد في صورة أسهم عادية من الفئة «ب» تصدرها شركة روبو. ايه أي حديثاً، مع خضوع الأسهم لجدول استحقاق وإطلاق يمتد حتى ثماني سنوات. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال 30 يوم عمل، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق والمتطلبات التنظيمية المعتادة.

ويمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية في مسار روبو. ايه أي نحو بناء منصة عالمية لشبكة الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتُعد كيو سي كابيتال منصة تقنية متخصصة في بناء المشاريع، مع قدرات تشمل تطوير التكنولوجيا، والاستثمار الصناعي، واحتضان المشاريع الناشئة.

ومن المتوقع أن يسهم الدمج في تعزيز قدرات روبو. ايه أي في استقطاب شركات التكنولوجيا، وتخصيص رأس المال، وتطوير عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود، إضافة إلى إدارة العمليات بعد الاستثمار والتوسع التجاري عالمياً، مستفيدة من خبرتها السابقة في الاستحواذ على شركة نيوروفيا (Neurovia) المتخصصة في تقنيات معالجة البيانات المرئية بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب هيكلة الصفقة، سيتم ربط الإفراج عن الأسهم بأهداف أداء طويلة الأجل، تشمل تحقيق مؤشرات إيرادات متعددة السنوات، بما يضمن مواءمة بين الأداء التشغيلي والنمو المستقبلي للشركتين.

وتعتمد كيو سي كابيتال على نموذج تشغيلي قائم على الذكاء الاصطناعي، يركز على وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات المتخصصة، وتمكين التقنيات الصناعية في قطاعات تشمل الصناعة، والنقل، والروبوتات، والتصنيع الذكي.

كما تعمل الشركة على تجميع بيانات تشغيلية وبيانات استثمارية يتم توظيفها في تطوير محرك استثماري مدعوم بالذكاء الاصطناعي ونظام كيو سي ألفا (QC Alpha™)، الذي يدعم تحليل القطاعات، وتقييم المشاريع، وإدارة المخاطر، وفرز فرص الاستثمار والاندماج، وتحسين أداء المحافظ الاستثمارية.

ويشمل نظام أعمال كيو سي كابيتال أربعة محاور رئيسية هي: بناء المشاريع، والاستثمار الاستراتيجي، وتطوير منصات الاندماج والاستحواذ، وتقنيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تركيز على قطاعات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والروبوتات، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا المالية، والاقتصاد الرقمي المتقدم.

وبموجب آلية الأداء، سيتم الإفراج عن الأسهم المصدرة على مراحل تمتد حتى ثماني سنوات، استناداً إلى تحقيق أهداف إيرادات محددة، بما في ذلك مستهدف تراكمي يقارب 2.4 مليار دولار خلال عامي 2026 و2027، كجزء من معايير التقييم المرحلي للصفقة.

وعقب إتمام الصفقة، تتوقع روبو. ايه أي أن تسهم كيو سي كابيتال في تعزيز نمو الإيرادات على المدى المتوسط والطويل، ودعم التكامل الصناعي وتوسيع المنظومة العالمية للشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبنية التحتية الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة روبو. ايه أي بنجامين زاي: إن الشركة تعمل على بناء منظومة عالمية للروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الاستحواذ المقترح سيضيف قدرات متقدمة في اتخاذ القرار الاستثماري، وإدارة البيانات، وبناء المشاريع، وتطوير الاستثمارات العالمية.

وأضاف أن دمج كيو سي كابيتال سيعزز موقع روبو. ايه أي كمنصة استراتيجية للحيازات وبناء المشاريع وتوسيع أصول البيانات، بما يدعم خطط التوسع في قطاعات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والتنقل الذكي والاقتصاد الرقمي.