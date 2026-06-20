«كيه إل إم» الهولندية تستأنف رحلاتها إلى دبي 10 أغسطس

تواصل شركات الطيران الأوروبية تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط، في مؤشر واضح على عودة الزخم القوي لحركة السفر بين أوروبا والخليج، مدفوعة بتحسن بيئة التشغيل واستقرار الجداول الجوية وارتفاع الطلب على الوجهات الإقليمية الحيوية.

وفي هذا السياق، أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية «كيه إل إم» استئناف رحلاتها إلى كل من دبي اعتباراً من 10 أغسطس المقبل، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في استقرار الحركة الجوية بالمنطقة، وتؤكد أهمية هذه الوجهات ضمن شبكة عملياتها الدولية.

ويأتي هذا القرار وفقاً لبيان الشركة الأخير، في ظل مناخ يتسم بالهدوء النسبي في المنطقة بعد التطورات الأخيرة، الأمر الذي دفع عدداً من شركات الطيران إلى إعادة تقييم جداولها التشغيلية ورفع وتيرة الاستئناف التدريجي للرحلات.

وكانت الشركة قد قامت خلال الفترة الماضية بإعادة جدولة رحلاتها أكثر من مرة، حيث أجلت استئناف الرحلات إلى الرياض والدمام حتى أواخر يونيو، فيما مددت تعليق رحلاتها إلى دبي حتى أوائل أغسطس، قبل أن تعلن الآن العودة الكاملة إلى التشغيل المنتظم نحو المدن الثلاث ابتداءً من 10 أغسطس، مع الإبقاء على مرونة التحديث حسب التطورات التشغيلية.

ويعكس هذا التحرك عودة تدريجية قوية للربط الجوي بين أوروبا ودول الخليج، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على السفر إلى مراكز الأعمال والسياحة في المنطقة، وفي مقدمتها دبي التي تُعد من أكثر الوجهات جذباً للمسافرين الدوليين.

وعلى خط موازٍ، كانت شركة «إيبيريا» الإسبانية قد أعلنت هي الأخرى نيتها استئناف رحلاتها بين مدريد والدوحة اعتباراً من 3 يوليو، في إطار موجة أوسع من استعادة الرحلات الجوية بين أوروبا ودول الخليج، ما يعزز من تعافي القطاع ويعيد رسم خريطة الحركة الجوية الدولية نحو مستويات ما قبل التباطؤ السابق.